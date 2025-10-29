Ольга Сумская удивила откровением о сестре Наталье: "Это больно"

Известная украинская актриса откровенно рассказала о сложных отношениях со своей старшей сестрой, Натальей Сумской. Звезда экрана подтвердила, что они уже долгое время не общаются.

Ольга Сумская призналась, что они с сестрой не общаются, но она всегда открыта к диалогу. Об этом известная актриса рассказала в своем интервью, где среди прочего поделилась впечатлениями после написания Радиодиктанта, который в этом году читала ее родная сестра Наталья.

"Человек просто не пишет, не звонит по телефону. Не здоровается при встрече — и так уже давно. Знаете, это больно", — сказала актриса, добавив, что эта боль со временем усилилась.

Она подчеркнула, что Наталья остается для нее самым родным человеком и ее крестной мамой в кино. Ольга напомнила, что именно сестра привела ее за руку на киностудию, где она получила свою первую большую роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 16 лет.

Ольга Сумская не общается с сестрой Фото: Instagram

По ее словам, все складывалось хорошо, но потом отношения разрушились, потому что иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Актриса также подчеркнула, что она не держит обиды.

Отдельно звезда экрана прокомментировала тему недавнего Радиодиктанта, который вызвал волну обсуждений из-за быстрого темпа и интонации Натальи Сумской. В комментарии Фокусу она рассказала, как реагирует на критику.

Наталья Сумская в этом году читала Радиодиктант Фото: Instagram

"Это не о нервах — скорее об особом ритме, который Наталья задала интуитивно. Она привыкла к сценическому темпу, к живой энергии, где главное — передать эмоцию, динамику, а не соблюсти диктантную точность. Она забыла, что мы все здесь — ученики, а она — учительница. И что надо немножко медленнее", — комментирует Ольга.

Относительно волны критики, которая поднялась после эфира, Сумская назвала это "национальной чертой". Она отметила, что люди хейтят за все. Даже когда она написала теплый пост о Радиодиктанте, ее также "облили" негативом.

Ольга и Наталья Сумские с мамой Фото: Instagram

Актриса объяснила, что только хотела поделиться благодарностью и ностальгией, а не разжигать спор.

