Рудницкая заявила, что радиодиктант с Сумской был лучшим за 26 лет

Анжелика Рудницкая о диктанте национального единства
Общественный деятель и певица Анжелика Рудницкая | Фото: Facebook

Нынешний диктант национального единства вызвал волну обсуждений и шуток в сети. Среди тех, кто высказал свое мнение, была певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.

Общественный деятель поделилась впечатлениями от нынешнего диктанта национального единства: по ее мнению, этот диктант стал одним из самых ярких за всю историю акции. Об этом она написала сообщение в Facebook.

"Кажется, это был лучший диктант за всю 26-летнюю историю. Он породил столько шуток и дискуссий! В следующем году диктант будут ждать, как нацотбор Евровидения", — написала Рудницкая.

Артистка также выразила благодарность актрисе Наталье Сумской, которая читала текст диктанта в прямом эфире.

"Сила Натальи Сумской в ее эмоциональности, в страсти, с которой она отдается каждому делу, в ответственности. Наталья Сумская, ты была очень красивая, вдохновенная. Я не очень успевала писать диктант, но любовалась тобой и волновалась вместе с тобой", — призналась она.

Рудницкая добавила, что подобные события не только проверяют знания, но и объединяют украинцев: "Надо жить. Надо улыбаться. Надо двигаться вперед. И каждый опыт важен".

