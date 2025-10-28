Рудницкая заявила, что радиодиктант с Сумской был лучшим за 26 лет

Нынешний диктант национального единства вызвал волну обсуждений и шуток в сети. Среди тех, кто высказал свое мнение, была певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.

Общественный деятель поделилась впечатлениями от нынешнего диктанта национального единства: по ее мнению, этот диктант стал одним из самых ярких за всю историю акции. Об этом она написала сообщение в Facebook.

"Кажется, это был лучший диктант за всю 26-летнюю историю. Он породил столько шуток и дискуссий! В следующем году диктант будут ждать, как нацотбор Евровидения", — написала Рудницкая.

Артистка также выразила благодарность актрисе Наталье Сумской, которая читала текст диктанта в прямом эфире.

"Сила Натальи Сумской в ее эмоциональности, в страсти, с которой она отдается каждому делу, в ответственности. Наталья Сумская, ты была очень красивая, вдохновенная. Я не очень успевала писать диктант, но любовалась тобой и волновалась вместе с тобой", — призналась она.

Відео дня

Рудницкая добавила, что подобные события не только проверяют знания, но и объединяют украинцев: "Надо жить. Надо улыбаться. Надо двигаться вперед. И каждый опыт важен".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Многократная победительница Национального радиодиктанта Кристина Гоянюк публично раскритиковала нынешний текст во время прямой трансляции.

Журналист Виктор Шлинчак видит в дискуссии о диктанте позитив — украинцы выплеснули энергию, накопленную во время войны, и еще раз подтвердили право на свободу слова, пусть и в такой своеобразной форме.

Кроме того, Наталья Сумская призналась, что ей было странно повторять много раз те же предложения. А люди из-за развития технологий отвыкли от писания вживую.