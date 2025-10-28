Рудницька заявила, що радіодиктант із Сумською був найкращим за 26 років

Цьогорічний диктант національної єдності викликав хвилю обговорень і жартів у мережі. Серед тих, хто висловив свою думку, була співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька.

Громадська діячка поділилася враженнями від цьогорічного диктанту національної єдності: на її думку, цей диктант став одним із найяскравіших за всю історію акції. Про це вона написала дописи у Facebook.

"Здається, цей був найкращий диктант за усю 26-річну історію. Він народив стільки жартів і дискусій! Наступного року диктант чекатимуть, як нацвідбір Євробачення", — написала Рудницька.

Артистка також висловила подяку акторці Наталії Сумській, яка читала текст диктанту в прямому ефірі.

"Сила Наталки Сумської у її емоційності, у пристрасті, з якою вона віддається кожній справі, у відповідальності. Наталія Сумська, ти була дуже гарна, натхненна. Я не дуже встигала писати диктант, але милувалася тобою і хвилювалася разом з тобою", — зізналася вона.

Рудницька додала, що подібні події не лише перевіряють знання, а й об’єднують українців: "Треба жити. Треба усміхатися. Треба рухатися вперед. І кожен досвід важливий".

