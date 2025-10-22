Сумська показалася з коротким волоссям та пояснила, що сталося (фото)

Українська акторка Ольга Сумська показалася з короткою зачіскою та похизувалася результатом перевтілення. Ба більше, поекспериментував з образом і чоловік зірки Віталій Борисюк.

У своєму Instagram зірка "Роксолани" опублікувала кадри свого візиту з чоловіком до салону перук. На відео Сумська постала в незвичному для неї образі — з коротким та трохи темнішим волоссям.

Спочатку акторка приміряла одну перуку, а згодом й іншу. Ольга Сумська одразу пояснила, що така зміна образу — для нового фільму, а режисер ще повинен затвердити зачіску, яка підійде її новій героїні.

"Проба образу для нової ролі", — написала акторка і натякнула, що в новому фільмі зіграє політикиню.

Ольга Сумська з коротким волоссям Фото: olgasumska Ольга Сумська з коротким волоссям Фото: olgasumska

Ба більше, акторка показала й свого чоловіка Віталія Борисюка. На нього також одягли густу перуку чорного кольору. Борисюк, глянувши в дзеркало, почав жартувати про схожість з Павлом Зібровим та наспівав його хіт "Хрещатик".

Віталій Борисюк Фото: olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Зіркова пара перебуває у шлюбі 28 років та виховує спільну доньку Ганну. Окрім неї, у Сумської є донька від першого шлюбу — Антоніна Паперна. Вона давно мешкає в Росії та замовчує позицію щодо війни в Україні.

