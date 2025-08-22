"Моє щастя": чоловік Ольги Сумської публічно звернувся до неї (фото)

Українська акторка Ольга Сумська відзначає день народження. 22 серпня їй виповнилося 59 років. З цієї нагоди до народної артистки України звернулися рідні та колеги, зокрема її чоловік Віталій Борисюк.

Він залишив кілька зворушливих слів та виклав архівні кадри іменинниці у спільному дописі в Instagram. Зокрема, Сумська показала лаконічне відео з Києва та зізналася, що зустрічає свій новий рік на гастролях.

Ользі Сумській виповнилося 59 років

"Я йду пагорбами рідного Києва у свій новий життєвий рік! День народження за традицією зустрічаю на гастролях українськими містами й селами, у творчій, улюбленій атмосфері… Люблю цей ритм, бо ти ніби не помічаєш швидкоплинності часу… Як? Що? Хіба це я така доросла?" — написала зірка сцени та екрану.

Ольга Сумська Фото: olgasumska

Народна артистка додала, що дякує Богові та українській армії: "Ми навчилися бути щасливими і знаходити сенси після безсонних ночей в укритті, під постійними обстрілами нелюдей, незважаючи ні на що, заради життя! Радію кожному дню і дякую нашим героям, що можу бути чимось корисною в цей важкий для країни час! Дякую моїй родині за силу і енергію любові!".

Ольга Сумська в юності Фото: olgasumska

Не обійшлося і без публічних привітань від чоловіка іменинниці Віталія Борисюка. В Instagram актор опублікував низку архівних фото з дружиною і написав: "З днем народження, моя кохана, моє щастя!".

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: olgasumska

