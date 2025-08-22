"Мое счастье": муж Ольги Сумской публично обратился к ней (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская отмечает день рождения. 22 августа ей исполнилось 59 лет. По этому случаю к народной артистке Украины обратились родные и коллеги, в частности ее муж Виталий Борисюк.

Он оставил несколько трогательных слов и выложил архивные кадры именинницы в совместном посте в Instagram. В частности, Сумская показала лаконичное видео из Киева и призналась, что встречает свой новый год на гастролях.

Ольге Сумской исполнилось 59 лет

"Я иду по холмам родного Киева в свой новый жизненный год! День рождения по традиции встречаю на гастролях по украинским городам и селам, в творческой, любимой атмосфере... Люблю этот ритм, потому что ты будто не замечаешь быстротечности времени... Как? Что? Разве это я такая взрослая?" — написала звезда сцены и экрана.

Ольга Сумская Фото: olgasumska

Народная артистка добавила, что благодарит Бога и украинскую армию: "Мы научились быть счастливыми и находить смыслы после бессонных ночей в укрытии, под постоянными обстрелами нелюдей, несмотря ни на что, ради жизни! Радуюсь каждому дню и благодарю наших героев, что могу быть чем-то полезной в это тяжелое для страны время! Спасибо моей семье за силу и энергию любви!".

Ольга Сумская в юности Фото: olgasumska

Не обошлось и без публичных поздравлений от мужа именинницы Виталия Борисюка. В Instagram актер опубликовал ряд архивных фото с женой и написал: "С днем рождения, моя любимая, мое счастье!".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: olgasumska

