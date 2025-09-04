Називала ловеласом: Сумська несподівано звернулася до ексчоловіка (фото)

Українська акторка Ольга Сумська публічно привітала з 75-річчям свого колишнього чоловіка, актора Євгена Паперного, якого раніше звинувачувала у фізичному насильстві та зрадах.

Related video

У соцмережі Threads артистка показала фото з іменинником та своїм теперішнім чоловіком Віталієм Борисюком.

"Вітаємо народного артиста України Євгена Паперного з ювілеєм! Скільки цікавих, творчих, натхненних подій було і, дай Боже, буде! Дякуємо Євгену Васильовичу за його неймовірний талант, незабутнє партнерство в чудових виставах! Многая літа, сил, здоровʼя, нових звершень!" — написала зірка "Роксолани".

Ольга Сумська з колишнім та теперішнім чоловіками Фото: Threads

Сумська та Паперний

Зазначимо, що Ольга Сумська і ювіляр були одружені з 1987 по 1991 рік. У 1990 році у них народилася дочка Антоніна, яка наразі живе та працює в РФ, замовчуючи війну. Різниця у віці між Паперним та Сумською —16 років.

Після розлучення акторка розповідала про фізичне насильство та зради з боку колишнього обранця.

"Я знайшла в собі сили поставити крапку в цих стосунках, тому що далі так не могло бути. Людина неадекватна, коли зловживає. Людина просто в неадекваті, якщо зловживає алкоголем. А нащо таке життя? Це тортури. Це зловживання владою в родині. Це найстрашніше, що можна собі уявити", — казала знаменитість.

Зокрема, Сумська зізнавалася, що її мама неодноразово говорила про "натуру" першого чоловіка, проте тоді акторка її не слухала, тому що була дуже закохана. А Паперний переконував дружину, що вона єдина жінка, яку він не зраджував.

"Згадаємо мій перший шлюб. Мама мене попереджала: "Доця, він же ловелас. Ти знаєш, скільки було… Ти ж знаєш, що він того?" Мама була на 100% права. Але хіба я послухала батьків? Я все одно за нього вийшла – і все", — казала знаменитість.

Євген Паперний Фото: Threads

Попри це, зірка екрану підтримує хороші стосунки з батьком своєї старшої доньки. Люди в коментарях на це звернули увагу:

"Високі стосунки".

"Там така Санта-Барбара…".

"З Днем Народження Євгене Васильовича! Многая Літа Вам!!! Всього Самого Найкращого, Здоров'я, Мирного Неба Та Нових Звершень!!".

Євген Паперний та Ольга Сумська Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська відзначила день народження. 22 серпня їй виповнилося 59 років.

Будинок акторки опинився в епіцентрі російського обстрілу Києва в липні.

Крім того, менша донька Сумської не хоче продовжувати будувати акторську кар'єру.