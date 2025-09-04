Называла ловеласом: Сумская неожиданно обратилась к экс-супругу (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская публично поздравила с 75-летием своего бывшего мужа, актера Евгения Паперного, которого ранее обвиняла в физическом насилии и изменах.

В соцсети Threads артистка показала фото с именинником и своим нынешним мужем Виталием Борисюком.

"Поздравляем народного артиста Украины Евгения Паперного с юбилеем! Сколько интересных, творческих, вдохновляющих событий было и, дай Бог, будет! Спасибо Евгению Васильевичу за его невероятный талант, незабываемое партнерство в замечательных спектаклях! Многая лета, сил, здоровья, новых свершений!" — написала звезда "Роксоланы".

Ольга Сумская с бывшим и нынешним мужьями Фото: Threads

Сумская и Паперный

Отметим, что Ольга Сумская и юбиляр были женаты с 1987 по 1991 год. В 1990 году у них родилась дочь Антонина, которая сейчас живет и работает в РФ, замалчивая войну. Разница в возрасте между Паперным и Сумской — 16 лет.

После развода актриса рассказывала о физическом насилии и изменах со стороны бывшего избранника.

"Я нашла в себе силы поставить точку в этих отношениях, потому что дальше так не могло быть. Человек неадекватен, когда злоупотребляет. Человек просто в неадеквате, если злоупотребляет алкоголем. А зачем такая жизнь? Это пытка. Это злоупотребление властью в семье. Это самое страшное, что можно себе представить", — говорила знаменитость.

В частности, Сумская признавалась, что ее мама неоднократно говорила о "натуре" первого мужа, однако тогда актриса ее не слушала, потому что была очень влюблена. А Паперный убеждал жену, что она единственная женщина, которой он не изменял.

"Вспомним мой первый брак. Мама меня предупреждала: "Дочка, он же ловелас. Ты знаешь, сколько было... Ты же знаешь, что он того?" Мама была на 100% права. Но разве я послушала родителей? Я все равно за него вышла — и все", — говорила знаменитость.

Евгений Паперный Фото: Threads

Несмотря на это, звезда экрана поддерживает хорошие отношения с отцом своей старшей дочери. Люди в комментариях на это обратили внимание:

"Высокие отношения".

"Там такая Санта-Барбара...".

"С Днем Рождения Евгения Васильевича! Многая Лета Вам!!! Всего Самого Наилучшего, Здоровья, Мирного Неба И Новых Свершений!!!".

Евгений Паперный и Ольга Сумская Фото: Threads

