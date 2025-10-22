Сумская показалась с короткими волосами и объяснила, что произошло (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская показалась с короткой прической и похвасталась результатом перевоплощения. Более того, поэкспериментировал с образом и муж звезды Виталий Борисюк.

В своем Instagram звезда "Роксоланы" опубликовала кадры своего визита с мужем в салон париков. На видео Сумская предстала в непривычном для нее образе — с короткими и немного более темными волосами.

Сначала актриса примерила один парик, а затем и другой. Ольга Сумская сразу объяснила, что такая смена образа — для нового фильма, а режиссер еще должен утвердить прическу, которая подойдет ее новой героине.

"Проба образа для новой роли", — написала актриса и намекнула, что в новом фильме сыграет политика.

Ольга Сумская с короткими волосами

Более того, актриса показала и своего мужа Виталия Борисюка. На него также надели густой парик черного цвета. Борисюк, взглянув в зеркало, начал шутить о сходстве с Павлом Зибровым и напел его хит "Крещатик".

Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Звездная пара состоит в браке 28 лет и воспитывает общую дочь Анну. Кроме нее, у Сумской есть дочь от первого брака — Антонина Паперная. Она давно живет в России и замалчивает позицию относительно войны в Украине.

Кроме того, Сумская отметила день рождения. 22 августа ей исполнилось 59 лет.