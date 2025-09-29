Ольга Сумская удивила реакцией на вопрос о дочери, которая живет в РФ

1 июня старшая дочь известной украинской актрисы, Антонина Паперная, отпраздновала день рождения. Журналистка спросила у Ольги Сумской, планируется ли семейная встреча в ближайшее время.

На красной дорожке ОМКФ-2025 украинская журналистка Наталья Тур провела короткое интервью с Ольгой Сумской, спросив среди прочего о старшей дочери актрисы, которая живет в РФ. Соответствующее видео опубликовали 26 сентября на YouTube-канале "Радио Люкс".

"Как вы ее поздравили? Удалось ли все же увидеться с ней?" — поинтересовалась журналистка.

Актриса устремила свой взгляд прямо в камеру. "А тут я желаю вам невероятного вдохновения, потому что дети — это святое!" — ушла от прямого ответа на вопрос Сумская.

Заявления о похудении и красоте

Значительно охотнее звезда экрана отвечала о секретах красоты, уходе за собой, поддержании спортивной формы и выборе эпатажной одежды.

"Я мечтаю об этом. Сегодня девочки, как только сделали всем известные укольчики... Вижу, Господи! За два месяца — была ги (показывает фигуру руками — Ред.), а стала вот такая (демонстрирует указательный палец — Ред.). Ну, так быстро не может быть без вмешательства. Я пока не рискую, но если придет в ту форму, в которой я была когда-то... Например, на 50-летие", — комментирует актриса.

Как сложилась судьба Антонины Паперной?

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской и актера Евгения Паперного с 2015 года состоит в гражданских отношениях с российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двоих детей — дочь Еву, родившуюся в 2017 году, и сына Даниила, который появился на свет в 2020-м. Семья живет в Москве, где актриса продолжает работать и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, снимаясь в российских проектах.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Фото: Facebook

24 февраля 2022 года актриса заявила, что ситуация является "ужасной", однако воздержалась от того, чтобы прямо назвать Россию страной-агрессором. Ее мать, Ольга Сумская, комментируя выбор дочери, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств" и отметила, что Антонина не имеет возможности оставить свой дом в России. Сумская подчеркнула, что не собирается оправдываться за позицию дочери. В декабре 2024 года она призналась, что с начала войны не видела ни Антонину, ни своих внуков.

