Ольга Сумська здивувала реакцією на запитання про доньку, яка живе у РФ

1 червня старша донька відомої української акторки, Антоніна Паперна, відсвяткувала день народження. Журналістка запитала в Ольги Сумської, чи планується сімейна зустріч найближчим часом.

На червоному хіднику ОМКФ-2025 українська журналістка Наталія Тур провела коротке інтерв'ю з Ольгою Сумською, запитавши серед іншого про старшу доньку акторки, яка живе у країні-агресорі РФ. Відповідне відео опублікували 26 вересня на YouTube-каналі "Радіо Люкс".

"Як ви її привітали? Чи вдалося все ж таки побачитися з нею?" — поцікавилась журналістка.

Акторка спрямувала свій погляд прямо в камеру. "А отут я бажаю вам неймовірного натхнення, тому що діти — то святе!" — уникнула прямої відповіді на запитання Сумська.

Заяви про схуднення і красу

Значно охочіше зірка екрану відповідала про секрети краси, догляд за собою, підтримання спортивної форми та вибір епатажного одягу.

"Я мрію про це. Сьогодні дівчатка, як тільки зробили всім відомі укольчики… Бачу, Господи! За два місяці — була ги (показує фігуру руками — Ред.), а стала отака (демонструє вказівний палець — Ред.). Ну, так швидко не може бути без втручання. Я поки що не ризикую, але якщо прийде в ту форму, в якій я була колись… Наприклад, на 50-річчя", — коментує акторка.

Як склалась доля Антоніни Паперної?

Старша донька української акторки Ольги Сумської та актора Євгена Паперного з 2015 року перебуває у цивільних стосунках із російським актором Володимиром Ягличем, із яким виховує двох дітей — доньку Єву, народжену 2017 року, та сина Данила, який з’явився на світ у 2020-му. Родина мешкає в Москві, де акторка продовжує працювати й після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, знімаючись у російських проєктах.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Фото: Facebook

24 лютого 2022 року акторка заявила, що ситуація є "жахливою", однак утрималася від того, щоб прямо назвати Росію країною-агресором. Її мати, Ольга Сумська, коментуючи вибір доньки, пояснила це "тотальною залежністю від обставин" і наголосила, що Антоніна не має можливості залишити свій дім у Росії. Згодом Сумська підкреслила, що не збирається виправдовуватися за позицію доньки. У грудні 2024 року вона зізналася, що від початку війни не бачила ні Антоніну, ні своїх онуків.

