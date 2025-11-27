Ольга Сумская призналась, что изменила мужу: "Все это видели" (фото)
Украинская актриса Ольга Сумская впервые публично рассказала, как изменила своему первому мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком, за которого впоследствии вышла замуж и до сих пор состоит в браке.
Подробностями личной жизни артистка поделилась в подкасте Рамины Эсхакзай. "Мы думали, что никто не замечал, а огонь страсти и любви, который уже родился, его же не спрячешь", — говорит Сумская.
Как Ольга Сумская изменила мужу
По словам народной артистки, ей тогда было 24 года, а Виталию Борисюку — 27.
"Я прихожу на свидание к Борисюку, а это Лесной массив, я помню парк, иду и думаю: "Боже, как же оно будет?.... Что я делаю? Какая я идиотка, Господи! Нужно остановиться". А это невозможно. Прихожу и... ну, все произошло. Мы еще тогда, помню, бахнули по бокальчику вина для смелости... Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь осознанно или как... Как это объяснить... И ты не можешь ничего с собой сделать. Это был потрясающий роман", — вспомнила знаменитость.
По словам Сумской, Паперный тогда пережил "страшное нервное потрясение".
"У меня есть письмо, кстати, я его храню, Виталику не говорю", — сказала актриса.
Более того, звезда "Роксоланы" вспомнила, какие были ссоры и скандалы, когда секрет раскрылся: "Все это видели. Мы могли выяснять отношения прямо в гримерке... Такие крики, такие эмоции".
Ольга Сумская: личная жизнь
Отметим, что актриса и ее первый муж были женаты с 1987 по 1991 год. В 1990 году у них родилась дочь Антонина, которая сейчас живет и работает в РФ, замалчивая войну. Разница в возрасте между Паперным и Сумской — 16 лет.
После развода она рассказывала о физическом насилии и изменах со стороны бывшего избранника. Несмотря на сложное прошлое, актерская экс-пара поддерживает хорошие отношения. Сумская даже поздравляла Паперного с днем рождения забавными фото.
После первого брака артистка вышла замуж за Виталия Борисюка, в браке с которым родилась дочь Анна.
