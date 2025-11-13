Ольга Сумская показалась с 23-летней дочерью в Карпатах (видео)

Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с подписчиками в соцсетях особым моментом отдыха с дочерью. Она опубликовала видео, где акапельно исполняет песню Николая Мозгового.

Актриса приехала в Яремче после спектакля в Рахове вместе со своей 23-летней дочерью Анной Борисюк. В своем Instagram она рассказала, что наслаждалась красотой Карпат, отдыхала на Поляне любви и "помечтала, вдохнула силу Карпат, перезагрузилась".

Сумская добавила, что словами не передать все величие природы вокруг.

Дочери Ольги Сумской

Младшая дочь Сумской от Виталия Борисюка пошла по стопам своих звездных родителей и поступила в театральный вуз. Она уже даже играет в спектаклях с мамой.

Кроме Анны у Ольги Сумской есть старшая дочь от первого брака Антонина Паперная, которая живет в РФ. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.

Ольга Сумская с Антониной Фото: Facebook

