Ольга Сумська показалась з 23-річною донькою в Карпатах (відео)

Відома українська акторка та телеведуча Ольга Сумська поділилася з підписниками у соцмережах особливим моментом відпочинку з дочкою. Вона опублікувала відео, де акапельно виконує пісню Миколи Мозгового.

Акторка приїхала до Яремче після вистави у Рахові разом зі своєю 23-річною донькою Ганною Борисюк. У своєму Instagram вона розповіла, що насолоджувалася красою Карпат, відпочивала на Поляні кохання та "помріяла, вдихнула силу Карпат, перезавантажилась".

Сумська додала, що словами не передати всю велич природи навколо.

Доньки Ольги Сумської

Молодша донька Сумської від Віталія Борисюка пішла стопами своїх зіркових батьків та вступила до театрального вишу. Вона вже навіть грає у виставах з мамою.

Крім Ганни в Ольги Сумської є старша донька від першого шлюбу Антоніна Паперна, яка живе в РФ. Там вона одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей.

Відео дня

Ольга Сумська з Антоніною Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома українська артистка відверто розповіла про складні стосунки зі своєю старшою сестрою Наталією Сумською. Зірка екрану підтвердила, що вони вже тривалий час не спілкуються.

Акторка показалася з короткою зачіскою та похизувалася результатом перевтілення. Ба більше, поекспериментував з образом і чоловік зірки Віталій Борисюк.

Крім того, Ольга Сумська поділилась рецептом найсмачнішого варення з мінімумом цукру. Цей рецепт особливо актуальний для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням та намагається зменшити споживання цукру у своїй домашній консервації. Акторка назвала необхідні інгредієнти, а також розкрила етапи приготування.