Ольга Сумська поділилась рецептом найсмачнішого варення з мінімумом цукру (фото)
Цей рецепт особливо актуальний для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням та намагається зменшити споживання цукру у своїй домашній консервації. Акторка назвала необхідні інгредієнти, а також розкрила етапи приготування.
Відома українська акторка Ольга Сумська розказала про свій фірмовий рецепт домашнього варення, яке містить у п'ять разів менше цукру, ніж традиційна консервація. Артистка пише в Instagram, що цей спосіб підходить для будь-яких ягід та фруктів.
"Кращого рецепта немає. А цінний він тим, що тут усього 200 г цукру на 1 кг ягід", — підкреслила зірка екрану, продемонструвавши процес приготування джему.
Рецепт смачного варення
Зі слів Сумської, за цією технологією можна готувати варення практично з будь-яких ягід та фруктів. "Готую варення з полуниці, смородини, абрикосу, сливи й малини", — додає вона.
Артистка детально розповіла про кожен етап приготування: промити полуницю, почистити, порізати шматочками, додати цукор, перемішати й залишити на пів години, щоб вона пустила сік.
Особливу увагу акторка приділила процесу варіння.
"Починаємо варити на великому вогні. Не відходимо від плити протягом пів години, постійно помішуємо. Регулюємо вогонь від великого до середнього. Через 25-30 хв пінка вивариться сама і джем готовий", — ділиться Ольга.
Інгредієнти
- 1 кг ягід;
- 200 г цукру;
- сік половини лимона;
- дві часточки апельсина зі шкіркою.
Приготування
- Підготовлені ягоди нарізати шматочками, змішати з цукром та залишити на 30 хвилин;
- Додати лимонний сік та дрібно нарізані часточки апельсина;
- Варити на сильному вогні 30 хвилин, постійно помішуючи;
- Розлити по стерилізованих банках, закрутити кришками та перевернути.
У результаті в Ольги Сумської з 1,5 кг ягід та склянки цукру вийшло 5 баночок джему по 100 грамів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ольга Сумська показала "приліт" зі свого вікна. Будинок української акторки опинився в епіцентрі російського обстрілу столиці 10 липня. Зірка екрану назвала цю ніч "найстрашнішою".
- 23-річна донька Ольги Сумської більше не хоче продовжувати будувати акторську кар'єру, як її знамениті родичі.
Крім того, Сумська показала, який вигляд мала 42 роки тому, коли перебувала з візитом у Полтаві.