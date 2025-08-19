Ольга Сумська поділилась рецептом найсмачнішого варення з мінімумом цукру (фото)

Цей рецепт особливо актуальний для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням та намагається зменшити споживання цукру у своїй домашній консервації. Акторка назвала необхідні інгредієнти, а також розкрила етапи приготування.

Відома українська акторка Ольга Сумська розказала про свій фірмовий рецепт домашнього варення, яке містить у п'ять разів менше цукру, ніж традиційна консервація. Артистка пише в Instagram, що цей спосіб підходить для будь-яких ягід та фруктів.

"Кращого рецепта немає. А цінний він тим, що тут усього 200 г цукру на 1 кг ягід", — підкреслила зірка екрану, продемонструвавши процес приготування джему.

Рецепт смачного варення

Зі слів Сумської, за цією технологією можна готувати варення практично з будь-яких ягід та фруктів. "Готую варення з полуниці, смородини, абрикосу, сливи й малини", — додає вона.

Артистка детально розповіла про кожен етап приготування: промити полуницю, почистити, порізати шматочками, додати цукор, перемішати й залишити на пів години, щоб вона пустила сік.

Рецепт варення від Ольги Сумської Фото: Instagram

Особливу увагу акторка приділила процесу варіння.

"Починаємо варити на великому вогні. Не відходимо від плити протягом пів години, постійно помішуємо. Регулюємо вогонь від великого до середнього. Через 25-30 хв пінка вивариться сама і джем готовий", — ділиться Ольга.

Інгредієнти

1 кг ягід;

200 г цукру;

сік половини лимона;

дві часточки апельсина зі шкіркою.

Приготування

Підготовлені ягоди нарізати шматочками, змішати з цукром та залишити на 30 хвилин; Додати лимонний сік та дрібно нарізані часточки апельсина; Варити на сильному вогні 30 хвилин, постійно помішуючи; Розлити по стерилізованих банках, закрутити кришками та перевернути.

У результаті в Ольги Сумської з 1,5 кг ягід та склянки цукру вийшло 5 баночок джему по 100 грамів.

