Ольга Сумская поделилась рецептом самого вкусного варенья с минимумом сахара (фото)

Этот рецепт особенно актуален для тех, кто следит за здоровым питанием и пытается уменьшить потребление сахара в своей домашней консервации. Актриса назвала необходимые ингредиенты, а также раскрыла этапы приготовления.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своем фирменном рецепте домашнего варенья, которое содержит в пять раз меньше сахара, чем традиционная консервация. Артистка пишет в Instagram, что этот способ подходит для любых ягод и фруктов.

"Лучшего рецепта нет. А ценен он тем, что здесь всего 200 г сахара на 1 кг ягод", — подчеркнула звезда экрана, продемонстрировав процесс приготовления джема.

Рецепт вкусного варенья

По словам Сумской, по этой технологии можно готовить варенье практически из любых ягод и фруктов. "Готовлю варенье из клубники, смородины, абрикоса, сливы и малины", — добавляет она.

Артистка подробно рассказала о каждом этапе приготовления: промыть клубнику, почистить, порезать кусочками, добавить сахар, перемешать и оставить на полчаса, чтобы она пустила сок.

Особое внимание актриса уделила процессу варки.

"Начинаем варить на большом огне. Не отходим от плиты в течение получаса, постоянно помешиваем. Регулируем огонь от большого до среднего. Через 25-30 мин пенка выварится сама и джем готов", — делится Ольга.

Ингредиенты

1 кг ягод;

200 г сахара;

сок половины лимона;

две дольки апельсина с кожурой.

Приготовление

Подготовленные ягоды нарезать кусочками, смешать с сахаром и оставить на 30 минут; Добавить лимонный сок и мелко нарезанные дольки апельсина; Варить на сильном огне 30 минут, постоянно помешивая; Разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышками и перевернуть.

В результате у Ольги Сумской из 1,5 кг ягод и стакана сахара получилось 5 баночек джема по 100 граммов.

