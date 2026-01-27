Неуплата налогов и работа с РФ: Ольга Сумская поддержала скандальную блогершу Стужук

Украинская актриса Ольга Сумская публично поддержала скандальную блогершу Софию Стужук, которая несколько лет назад выехала из Украины и обвиняла украинцев, якобы те сами виноваты в том, что их обстреливают россияне.

В Threads украинцы заметили комментарий народной артистки на одном из постов Стужук. После этого в комментариях "разгорелась" дискуссия.

Сумская поддержала блогершу Стужук

"И на**ра я туда зашла", — написала автор поста.

В частности, Ольга Сумская оставила комментарий в виде эмодзи-сердечек под фото Стужук с пятью ее детьми.

Сама блогерша также отреагировала на пост: "А вас еще никак не попустит. Мои же вы хорошие "сограждане".

Сумская поддержала блогершу Стужук Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы написали много негативных предложений в сторону актрисы, вспомнив ее дочь, которая живет в РФ:

"Что ждать от ваты?".

"Так может вы еще не знаете, что старшая дочь Сумской живет в Москве и активно там актерством занимается, рожает детей, замужем за ватником?".

"@olgasumska может вы все таки в Россию поедете? Что это такое? Объясните. Хотя что странного, когда ваша дочь получила паспорт рф и вы радовались! Она и в дальнейшем там живет занимается актерской деятельностью!!!".

"Я не поддерживаю буллинг в отношении действий других людей, даже если это дочь. Все взрослые люди и сами отвечают за свои поступки. А вот именно эта ситуация мне не понятна. В то время когда Стужук работает на российскую аудиторию, и зарабатывает там, то такое действие от народной артистки это зашквар".

"Сумская-вата. Хочет усидеть на двух креслах. Для нее не существует плохих русских. Давала интервью и говорила, что хочет, чтобы закончилась война, потому что хочет поехать к дочери в Москву, посмотреть как она живет, посмотреть город и погулять с внуками".

Кто такая София Стужук

Блогерша известна своими скандальными высказываниями. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она молчала о войне и продолжала работать с российской аудиторией. После удара ВСУ по Крымскому мосту в 2022 году Стужук опубликовала скандальный текст, в котором вина за удары РФ по мирным городам перекладывалась на украинцев.

Более того, в сентябре 2025 года детективы Бюро экономической безопасности в Киеве заочно сообщили ей о подозрении в неуплате налогов.

Стужук якобы задолжала государству более 11 миллионов гривен. Она 5 лет занималась рекламой товаров в своих соцсетях, но не вносила информацию о доходах в свою декларацию. Интересно, что заинтересовались деятельностью блогера сотрудники Главного управления разведки, которые подали запрос в Госфинмониторинг, по результатам которого было возбуждено уголовное дело.

Сама же блогерша эти обвинения отрицала.

София Стужук Фото: Instagram

Сейчас Стужук с детьми живет в Таиланде.

