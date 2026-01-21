Ольга Сумская заговорила об отключении света: ей напомнили о дочери в РФ

Украинская актриса Ольга Сумская заговорила об отсутствии света, предложив "забирать" его с улицы в дома людей. Впрочем, пользователи сети припомнили, что дочь артистки буквально живет в РФ и платит там налоги, спонсируя войну против Украины.

В Threads Сумская спросила, можно ли вместо освещения дорог дать свет в дома. На что получила шквал критики.

Ольге Сумской напомнили за дочь в России

В комментариях украинцы написали много ироничных и не очень комментариев:

"Что там ваша дочь в москве?".

"Можно, чтобы ваша дочь и зять не платили налоги в России за которые нам бомбят?!".

"Сначала ошалела от текста, потом от автора".

"Госпожа Ольга, при всех уважении, ну не позорьтесь, сейчас вам вспомнят и напихают здесь за дочь в Московии и за мысли глупые о свете. Вы онто тихонько себе сидели, сидите".

"Скажите дочери, пусть своего президента попросит перестать обстреливать нас, может тогда и проблемы со светом исчезнут".

"За налоги вашей дочери русские разбомбили станции! Но ведь она не винноватая?".

"Ольга Вячеславовна, чья корова бы мычала".

"Так ваша же дочь финансирует нам отсутствие света. Кушайте".

Фото: Threads

К тому же написали, что освещение дорог — это не чья-то личная прихоть, а базовое условие безопасности, от которого напрямую зависит количество аварий, травм и погибших пешеходов.

Пока актриса не отреагировала на критику.

Дочь Сумской в Москве

Антонина Паперная, которая живет в России, замужем за российским актером Владимиром Яглычем, от которого воспитывает двоих детей. Она работает в РФ, замалчивая войну в Украине.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила Ольга Сумская.

