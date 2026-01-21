Ольга Сумская заговорила об отключении света: ей напомнили о дочери в РФ
Украинская актриса Ольга Сумская заговорила об отсутствии света, предложив "забирать" его с улицы в дома людей. Впрочем, пользователи сети припомнили, что дочь артистки буквально живет в РФ и платит там налоги, спонсируя войну против Украины.
В Threads Сумская спросила, можно ли вместо освещения дорог дать свет в дома. На что получила шквал критики.
Ольге Сумской напомнили за дочь в России
В комментариях украинцы написали много ироничных и не очень комментариев:
- "Что там ваша дочь в москве?".
- "Можно, чтобы ваша дочь и зять не платили налоги в России за которые нам бомбят?!".
- "Сначала ошалела от текста, потом от автора".
- "Госпожа Ольга, при всех уважении, ну не позорьтесь, сейчас вам вспомнят и напихают здесь за дочь в Московии и за мысли глупые о свете. Вы онто тихонько себе сидели, сидите".
- "Скажите дочери, пусть своего президента попросит перестать обстреливать нас, может тогда и проблемы со светом исчезнут".
- "За налоги вашей дочери русские разбомбили станции! Но ведь она не винноватая?".
- "Ольга Вячеславовна, чья корова бы мычала".
- "Так ваша же дочь финансирует нам отсутствие света. Кушайте".
К тому же написали, что освещение дорог — это не чья-то личная прихоть, а базовое условие безопасности, от которого напрямую зависит количество аварий, травм и погибших пешеходов.
Пока актриса не отреагировала на критику.
Дочь Сумской в Москве
Антонина Паперная, которая живет в России, замужем за российским актером Владимиром Яглычем, от которого воспитывает двоих детей. Она работает в РФ, замалчивая войну в Украине.
"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила Ольга Сумская.
