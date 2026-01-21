Ольга Сумська заговорила про відключення світла: їй нагадали про дочку в РФ

Українська акторка Ольга Сумська заговорила про відсутність світла, запропонувавши "забирати" його з вулиці в домівки людей. Втім, користувачі мережі пригадали, що дочка артистки буквально живе в РФ та платить там податки, спонсоруючи війну проти України.

У Threads Сумська запитала, чи можна замість освітлення доріг дати світло в будинки. На що отримала шквал критики.

Ользі Сумській нагадали за доньку в Росії

У коментарях українці написали багато іронічних та не дуже коментарів:

"Що там ваша доця в москві?".

"Можна, щоб ваша донька та зять не платили податки у росії за які нам бомблять?!".

"Спочатку очманіла від тексту, потім від автора".

"Пані Ольго, при всіх повазі, ну не позорьтесь, зараз вам згадають і напихають тут за доньку в Московії і за думки дурні про світло. Ви онто тихенько собі сиділи, сидіть".

"Скажіть дочці, нехай свого президента попросить перестати обстрілювати нас, може тоді і проблеми зі світлом зникнуть".

"За податки вашої дочки росіяни розбомбили станції! Але ж вона нє віноватая?".

"Ольго Вʼячеславівно, чия корова б мичала".

"Так ваша ж доня фінансує нам відсутність світла. Кушайтє".

Відео дня

Ользі Сумській нагадали за доньку в Росії Фото: Threads

До того ж написали, що освітлення доріг — це не чиясь особиста примха, а базова умова безпеки, від якої напряму залежить кількість аварій, травм і загиблих пішоходів.

Наразі акторка не відреагувала на критику.

Донька Сумської в Москві

Антоніна Паперна, яка живе в Росії, одружена з російським актором Володимиром Ягличем, від якого виховує двох дітей. Вона працює в РФ, замовчуючи війну в Україні.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Ольга Сумська.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Сумська похизувалась активним сімейним відпочинком у засніженому Буковелі.

Акторка розповіла про те, як завдяки рішучості та наполегливості Віталія Борисюка вона змогла піти від колишнього чоловіка.

Крім того, Сумська вперше публічно розповіла, як зрадила свого першого чоловіка Євгена Паперного з Віталієм Борисюком, з яким згодом одружилася та досі перебуває у шлюбі.