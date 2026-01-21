Ольга Сумська заговорила про відключення світла: їй нагадали про дочку в РФ
Українська акторка Ольга Сумська заговорила про відсутність світла, запропонувавши "забирати" його з вулиці в домівки людей. Втім, користувачі мережі пригадали, що дочка артистки буквально живе в РФ та платить там податки, спонсоруючи війну проти України.
У Threads Сумська запитала, чи можна замість освітлення доріг дати світло в будинки. На що отримала шквал критики.
Ользі Сумській нагадали за доньку в Росії
У коментарях українці написали багато іронічних та не дуже коментарів:
- "Що там ваша доця в москві?".
- "Можна, щоб ваша донька та зять не платили податки у росії за які нам бомблять?!".
- "Спочатку очманіла від тексту, потім від автора".
- "Пані Ольго, при всіх повазі, ну не позорьтесь, зараз вам згадають і напихають тут за доньку в Московії і за думки дурні про світло. Ви онто тихенько собі сиділи, сидіть".
- "Скажіть дочці, нехай свого президента попросить перестати обстрілювати нас, може тоді і проблеми зі світлом зникнуть".
- "За податки вашої дочки росіяни розбомбили станції! Але ж вона нє віноватая?".
- "Ольго Вʼячеславівно, чия корова б мичала".
- "Так ваша ж доня фінансує нам відсутність світла. Кушайтє".
До того ж написали, що освітлення доріг — це не чиясь особиста примха, а базова умова безпеки, від якої напряму залежить кількість аварій, травм і загиблих пішоходів.
Наразі акторка не відреагувала на критику.
Донька Сумської в Москві
Антоніна Паперна, яка живе в Росії, одружена з російським актором Володимиром Ягличем, від якого виховує двох дітей. Вона працює в РФ, замовчуючи війну в Україні.
"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Ольга Сумська.
