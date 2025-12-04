"Відійди з дороги": Сумська розповіла, як Борисюк увів її від Паперного (відео)

Акторка розповіла про те, як завдяки рішучості та наполегливості Віталія Борисюка, вона змогла піти від колишнього чоловіка. Вона згадала ситуацію, яка сталася ще в 90-х роках, коли Ольга була у стосунках з Євгеном Паперним.

Ольга Сумська поділилася шокуючими подробицями свого розлучення з Євгеном Паперним у подкасті Раміни Есхакзай "30+". За її словами, все сталося дуже різко і несподівано.

"Борисюк виривав мене з мʼясом. Він мене видирав з родини. Це було настільки рішуче, нахабно і приголомшливо, що я здалась", — розповіла акторка.

За її словами, інцидент стався вночі, близько четвертої ранку, коли вона була вдома з Паперним і їхньою семимісячною донькою.

"Борисюк стоїть обпершись об двері, трішки випивший і каже до Євгена: "Відійди з дороги". Євген кричить: "Де сокира, порубаю". Починається треш. Кричить Тоня, я кричу, падаю на коліна і кажу: "Благаю тебе, не вбивай", — пригадує Сумська.

Наступного дня вона зібрала валізу разом із речами дитини та переїхала до Борисюка.

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком і Євгеном Паперним

Стосунки Ольги Сумської

Акторка була одружена зі своїм першим чоловіком Євгеном Паперним з 1987 по 1991 рік. У 1990 році у них народилася дочка Антоніна, яка зараз живе та працює в РФ, уникаючи коментарів щодо війни. Різниця у віці між Паперним і Сумською становить 16 років.

Після розлучення Сумська розповідала про фізичне насильство та зради з боку колишнього чоловіка. Попри непросте минуле, вони зберегли дружні стосунки: акторка навіть вітала Паперного з днем народження кумедними фото.

Після першого шлюбу Сумська вийшла заміж за Віталія Борисюка, з яким у них народилася донька Ганна.

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком та донькою Ганною

