"Отойди с дороги": Сумская рассказала, как Борисюк увел ее от Паперного (видео)
Актриса рассказала о том, как благодаря решительности и настойчивости Виталия Борисюка, она смогла уйти от бывшего мужа. Она вспомнила ситуацию, которая произошла еще в 90-х годах, когда Ольга была в отношениях с Евгением Паперным.
Ольга Сумская поделилась шокирующими подробностями своего развода с Евгением Паперным в подкасте Рамины Эсхакзай "30+". По ее словам, все произошло очень резко и неожиданно.
"Борисюк вырывал меня с мясом. Он меня выдирал из семьи. Это было настолько решительно, нагло и потрясающе, что я сдалась", — рассказала актриса.
По ее словам, инцидент произошел ночью, около четырех утра, когда она была дома с Паперным и их семимесячной дочкой.
"Борисюк стоит облокотившись о дверь, немного выпивший и говорит Евгению: "Отойди с дороги". Евгений кричит: "Где топор, порублю". Начинается треш. Кричит Тоня, я кричу, падаю на колени и говорю: "Умоляю тебя, не убивай", — вспоминает Сумская.
На следующий день она собрала чемодан вместе с вещами ребенка и переехала к Борисюку.
Отношения Ольги Сумской
Актриса была замужем за своим первым мужем Евгением Паперным с 1987 по 1991 год. В 1990 году у них родилась дочь Антонина, которая сейчас живет и работает в РФ, избегая комментариев по поводу войны. Разница в возрасте между Паперным и Сумской составляет 16 лет.
После развода Сумская рассказывала о физическом насилии и изменах со стороны бывшего мужа. Несмотря на непростое прошлое, они сохранили дружеские отношения: актриса даже поздравляла Паперного с днем рождения забавными фото.
После первого брака Сумская вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым у них родилась дочь Анна.
