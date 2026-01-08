Сумська похизувалась відпочинком з чоловіком та донькою в Буковелі (фото)
Українська акторка Ольга Сумська похизувалась активним сімейним відпочинком у зимових Карпатах. Вони вирушили до засніженого Буковелю.
Артистка насолоджується активною відпусткою на початку 2026-го року. Компанію зірці "Роксолани" склали її чоловік Віталій Борисюк та 23-річна донька Ганна. Ольга поділилася кадрами в Instagram.
Ольга Сумська відпочиває в Буковелі
Зіркове сімейство зупинилося в Буковелі в готелі, звідки відкривається краєвид на засніжені Карпати.
Сумська разом з коханим та донькою віддає перевагу активному відпочинку. Тому їхня відпустка "пройшла" на лижах. Родина піднімалася на підйомнику на верх гори, звідки спускалася власним ходом. Акторка показала яскраві кадри.
Артистка разом з донькою та чоловіком насолоджувались неймовірними краєвидами українських Карпат.
Також Ольга Сумська показала вид з їхнього готелю та прогулялася центром курорту.
