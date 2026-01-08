Сумська похизувалась відпочинком з чоловіком та донькою в Буковелі (фото)

Українська акторка Ольга Сумська похизувалась активним сімейним відпочинком у зимових Карпатах. Вони вирушили до засніженого Буковелю.

Артистка насолоджується активною відпусткою на початку 2026-го року. Компанію зірці "Роксолани" склали її чоловік Віталій Борисюк та 23-річна донька Ганна. Ольга поділилася кадрами в Instagram.

Ольга Сумська відпочиває в Буковелі

Зіркове сімейство зупинилося в Буковелі в готелі, звідки відкривається краєвид на засніжені Карпати.

Сумська разом з коханим та донькою віддає перевагу активному відпочинку. Тому їхня відпустка "пройшла" на лижах. Родина піднімалася на підйомнику на верх гори, звідки спускалася власним ходом. Акторка показала яскраві кадри.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою Фото: olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою в Буковелі Фото: olgasumska

Артистка разом з донькою та чоловіком насолоджувались неймовірними краєвидами українських Карпат.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк у Буковелі Фото: olgasumska

Також Ольга Сумська показала вид з їхнього готелю та прогулялася центром курорту.

Ольга Сумська в Буковелі Фото: olgasumska

Ольга Сумська в Буковелі Фото: olgasumska

