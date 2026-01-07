Оля Полякова відпочиває із зятем-іноземцем у Буковелі (фото)

Співачка Оля Полякова продовжує знайомити свого зятя-американця з Україною. На Водохреще 6 січня вони родиною вирушили до Буковелю.

Артистка з донькою та зятем перебувають на віллі з басейном під відкритим небом. З українських Карпат Полякова і показалася в прямому ефірі свого Instagram.

Оля Полякова відпочиває із зятем у Буковелі

Під час купання з дочкою Машею та її чоловіком Еденом Пассарелі зірка сцени вийшла в ефір, думаючи, що записує відео. У процесі Полякова зрозуміла, що сталося, посміялася із себе і відповіла на кілька запитань фанатів. Зокрема, звідки в артистки гроші на такий відпочинок.

"Незапланований прямий ефір. Буковель. Зі святом Водохреща, дорогенькі! Нехай буде світло і спокій у серці. Ми в Буковелі знаходимося. І тут вже є такі вілли, як за кордоном. Можна вже нікуди не тікати, а бути в Україні. Ще б нам миру, і взагалі було б прекрасно", — сказала на камеру Ольга.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова з родиною в Буковелі Фото: Instagram polyakovamusic

"Свої гроші я чесно заробила сама. Свої гроші я заробила своєю спиною і своєю горлодранкою", — зазначила знаменитість і додала, що це вже не ті гроші, що були до повномасштабної війни.

Маша Полякова з чоловіком Фото: Instagram polyakovamusic

У коментарях під відео Полякової зібралися здебільшого позитивні реакції:

"Ви дуже гарна сімʼя…щастя і любові Вам в Новому році! І скорішого Мира усім нам!".

"Олечко,ти чудова і твоя сім'я. Будьте здорові. Зі Святом Вас!".

"Оля, Ви класна! Люблю людей з почуттям гумору. Показуйте зятю, яка Красива Україна".

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія минулого року одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі у США. Дочка Олі Полякової здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається і її обранець.

Пропозицію хлопець зробив на яхті. А Полякова-старша зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.

