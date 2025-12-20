Оля Полякова зустрілася із зятем-іноземцем: що він їй подарував (фото)

Українська співачка Оля Полякова показала зустріч зі старшою донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом Пассарелі, який уперше відвідує Україну.

Тут подружжя перебуває декілька днів. Еден з коханою завітали до будинку її зіркової мами, яка показала зустріч в Instagram.

Оля Полякова зустрілася із зятем

Щойно співачка побачила в руках зятя подарунки — сильно зраділа. Полякова-старша не стала показувати, що там було. Але, ймовірно, у коробках були косметичні засоби. За такий сюрприз знаменитість пообіцяла погодувати дітей.

"Ну, що. Прийшли мої діти з дарами. Це Маруся. Це Еден. Привіт! Це що, ти мамі стільки надарував? Боже, які хороші діти. Ладно, так вже і бути — погодую вас", — пожартувала артистка.

Зять Олі Полякової Фото: Instagram polyakovamusic

Своєю чергою Зять Олі Полякової, схоже, опановує українську мову, адже він привітався з тещею українським словом "привіт".

Відео дня

Маша Полякова з чоловіком Фото: Instagram polyakovamusic

Згодом вони втрьох вирушили на прогулянку. До Полякових та Пассарелі приєдналися домашні улюбленці.

"Гуляємо. Наші собачки. Наші дітки. І ще один наш малюк, бачите, біжить", — сказала співачка.

Еден Пассарелі Фото: Instagram polyakovamusic

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Маша Полякова в цьому році одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі. Дочка співачки здобуває музичну освіту в престижному коледжі у США, де навчається і її обранець.

Пропозицію Еден зробив романтично — на яхті. Він підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Марія прийняла освідчення, сказавши йому "так". А Полякова-старша зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Полякова показала перші враження свого чоловіка від України та вже навіть нагодувала його борщем.

Донька співачка викликала чутки про вагітність через весілля, проте спростувала домисли в мережі.

Крім того, Оля Полякова розкрила, яке прізвище насправді носить Маша.