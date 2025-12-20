Оля Полякова встретилась с зятем-иностранцем: что он ей подарил (фото)

Украинская певица Оля Полякова показала встречу со старшей дочерью Машей и ее мужем-иностранцем Эденом Пассарели, который впервые посещает Украину.

Здесь супруги находятся несколько дней. Эден с возлюбленной посетили дом ее звездной мамы, которая показала встречу в Instagram.

Оля Полякова встретилась с зятем

Как только певица увидела в руках зятя подарки — сильно обрадовалась. Полякова-старшая не стала показывать, что там было. Но, вероятно, в коробках были косметические средства. За такой сюрприз знаменитость пообещала покормить детей.

"Ну, что. Пришли мои дети с дарами. Это Маруся. Это Эден. Привет! Это что, ты маме столько подарил? Боже, какие хорошие дети. Ладно, так уж и быть — покормлю вас", — пошутила артистка.

Зять Оли Поляковой Фото: Instagram polyakovamusic

В свою очередь Зять Оли Поляковой, похоже, осваивает украинский язык, ведь он поздоровался с тещей украинским словом "привіт".

Маша Полякова с мужем Фото: Instagram polyakovamusic

Впоследствии они втроем отправились на прогулку. К Поляковым и Пассарели присоединились домашние любимцы.

"Гуляем. Наши собачки. Наши детки. И еще один наш малыш, видите, бежит", — сказала певица.

Эден Пассарели Фото: Instagram polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Маша Полякова в этом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Дочь певицы получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее избранник.

Предложение Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Мария приняла предложение, сказав ему "да". А Полякова-старшая признавалась, что очень хорошо относится к зятю.

