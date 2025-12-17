Дочь Поляковой привезла мужа-иностранца в Киев: "Очень понравился борщ" (фото)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая живет и учится в США, показала первые впечатления своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли от Украины и уже даже накормила его борщом.

Маша вышла на связь в Instagram, показавшись на киевском вокзале. По словам дочери певицы, путь домой был нелегким.

"Эден, добро пожаловать в Украину! Мы в Украине! Это было сложно, но мы доехали", — сказала девушка.

Маша Полякова и Эден Пассарели приехали в Украину Фото: instagram.com/marypoppers1/

Впечатления мужа Поляковой от Украины

Впоследствии Маша привела любимого в местный супермаркет и показала широкий ассортимент товаров. Девушка поинтересовалась впечатлениями Эдена, а он выразил восторг от увиденного.

"Магазины значительно лучше, чем в США. Я поражен", — сказал юноша.

Более того, для совместного выхода супруги выбрали фэмили-луки со шляпками известного украинского дизайнера.

Маша Полякова с мужем посетила украинские супермаркеты Фото: instagram.com/marypoppers1/

Не обошлось и без дегустации украинского борща.

"Ну что друзья, после бани Эден... Ему очень понравился борщ", — поделилась Мария.

Муж Маши Поляковой попробовал борщ Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария в этом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее возлюбленный.

Предложение Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Мария приняла предложение, сказав ему "да". А звездная мама Оля Полякова говорила, что очень хорошо относится к зятю.

