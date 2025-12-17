Дочь Поляковой привезла мужа-иностранца в Киев: "Очень понравился борщ" (фото)
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая живет и учится в США, показала первые впечатления своего мужа-иностранца Эдена Пассарелли от Украины и уже даже накормила его борщом.
Маша вышла на связь в Instagram, показавшись на киевском вокзале. По словам дочери певицы, путь домой был нелегким.
"Эден, добро пожаловать в Украину! Мы в Украине! Это было сложно, но мы доехали", — сказала девушка.
Впечатления мужа Поляковой от Украины
Впоследствии Маша привела любимого в местный супермаркет и показала широкий ассортимент товаров. Девушка поинтересовалась впечатлениями Эдена, а он выразил восторг от увиденного.
"Магазины значительно лучше, чем в США. Я поражен", — сказал юноша.
Более того, для совместного выхода супруги выбрали фэмили-луки со шляпками известного украинского дизайнера.
Не обошлось и без дегустации украинского борща.
"Ну что друзья, после бани Эден... Ему очень понравился борщ", — поделилась Мария.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Мария в этом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее возлюбленный.
Предложение Эден сделал романтично — на яхте. Он подготовил букет цветов, речь, после чего стал на одно колено. Мария приняла предложение, сказав ему "да". А звездная мама Оля Полякова говорила, что очень хорошо относится к зятю.
