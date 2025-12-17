Донька Полякової привезла чоловіка-іноземця до Києва: "Дуже сподобався борщ" (фото)

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка живе та навчається в США, показала перші враження свого чоловіка-іноземця Едена Пассареллі від України та вже навіть нагодувала його борщем.

Маша вийшла на звʼязок в Instagram, показавшись на київському вокзалі. За словами доньки співачки, шлях додому був нелегким.

"Едене, ласкаво просимо до України! Ми в Україні! Це було складно, але ми доїхали", — сказала дівчина.

Маша Полякова та Еден Пассарелі приїхали в Україну Фото: instagram.com/marypoppers1/

Враження чоловіка Полякової від України

Згодом Маша привела коханого до місцевого супермаркету та показала широкий асортимент товарів. Дівчина поцікавилася враженнями Едена, а він висловив захват від побаченого.

"Магазини значно кращі, ніж у США. Я вражений", — сказав юнак.

Ба більше, для спільного виходу подружжя обрало фемілі-луки з капелюшками відомого українського дизайнера.

Маша Полякова з чоловіком відвідала українські супермаркети Фото: instagram.com/marypoppers1/

Не обійшлося і без дегустації українського борщу.

Відео дня

"Ну що друзі, після бані Еден… Йому дуже сподобався борщ", — поділилася Марія.

Чоловік Маші Полякової спробував борщ Фото: instagram.com/marypoppers1/

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія в цьому році одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі. Дівчина здобуває музичну освіту в престижному коледжі у США, де навчається і її коханий.

Пропозицію Еден зробив романтично — на яхті. Він підготував букет квітів, промову, після чого став на одне коліно. Марія прийняла освідчення, сказавши йому "так". А зіркова мама Оля Полякова зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Марія викликала чутки про вагітність через весілля, проте спростувала домисли в мережі.

Оля Полякова розкрила, яке прізвище насправді носить Маша.

Крім того, Джамала заявила, що пісня Warrior — це конкурсна заявка Олі Полякової на Нацвідбір. Втім, продюсер Михайло Ясинський це спростував.