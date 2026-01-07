Оля Полякова отдыхает с зятем-иностранцем в Буковеле (фото)

Певица Оля Полякова продолжает знакомить своего зятя-американца с Украиной. На Крещение 6 января они семьей отправились в Буковель.

Артистка с дочкой и зятем находятся на вилле с бассейном под открытым небом. С украинских Карпат Полякова и показалась в прямом эфире своего Instagram.

Оля Полякова отдыхает с зятем в Буковеле

Во время купания с дочерью Машей и ее мужем Эденом Пассарели звезда сцены вышла в эфир, думая, что записывает видео. В процессе Полякова поняла, что произошло, посмеялась над собой и ответила на несколько вопросов фанатов. В частности, откуда у артистки деньги на такой отдых.

"Незапланированный прямой эфир. Буковель. С праздником Крещения, дорогие! Пусть будет свет и покой в сердце. Мы в Буковеле находимся. И здесь уже есть такие виллы, как за границей. Можно уже никуда не убегать, а быть в Украине. Еще бы нам мира, и вообще было бы прекрасно", — сказала на камеру Ольга.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова с семьей в Буковеле Фото: Instagram polyakovamusic

"Свои деньги я честно заработала сама. Свои деньги я заработала своей спиной и своей горлодранкой", — отметила знаменитость и добавила, что это уже не те деньги, что были до полномасштабной войны.

Маша Полякова с мужем Фото: Instagram polyakovamusic

Реакция сети

В комментариях под видео Поляковой собрались в основном положительные реакции:

"Вы очень хорошая семья...счастья и любви Вам в Новом году! И скорейшего Мира всем нам!".

"Олечка, ты замечательная и твоя семья. Будьте здоровы. С Праздником Вас!".

"Оля, Вы классная! Люблю людей с чувством юмора. Показывайте зятю, какая красивая Украина".

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария в прошлом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли в США. Дочь Оли Поляковой получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится и ее избранник.

Предложение парень сделал на яхте. А Полякова-старшая признавалась, что очень хорошо относится к зятю.

