Оля Полякова встретила Новый год с зятем-иностранцем: что они делали (фото)
Украинская певица Оля Полякова встретила Новый 2026 год с зятем Эденом Пассарели, который недавно впервые приехал из США в Украину. Муж Маши Поляковой даже станцевал со звездной тещей.
Артистка показала в Instagram, как они в семейном кругу встретили 2026-й. К Поляковым также присоединился продюсер Михаил Ясинский.
Оля Полякова веселилась с зятем
Эден Пассарели станцевал с тещей под рождественский хит. К ним также присоединилась Маша. Более того, иностранец активно осваивает украинский язык.
"Что ты еще раз сказал, ану скажи?" — обратилась к зятю Полякова-старшая.
"Я тебя люблю", — сказал Эден, глядя в глаза Марии.
От этих слов певица была очень тронута.
Иностранец приехал в Украину как раз перед рождественско-новогодними праздниками. Он уже успел попробовать украинский борщ и погулять по столице.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Мария в прошлом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Дочь Оли Поляковой получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее муж.
Предложение Эден сделал на яхте. А артистка признавалась, что очень хорошо относится к зятю.
