Оля Полякова встретила Новый год с зятем-иностранцем: что они делали (фото)

Украинская певица Оля Полякова встретила Новый 2026 год с зятем Эденом Пассарели, который недавно впервые приехал из США в Украину. Муж Маши Поляковой даже станцевал со звездной тещей.

Артистка показала в Instagram, как они в семейном кругу встретили 2026-й. К Поляковым также присоединился продюсер Михаил Ясинский.

Оля Полякова веселилась с зятем

Эден Пассарели станцевал с тещей под рождественский хит. К ним также присоединилась Маша. Более того, иностранец активно осваивает украинский язык.

"Что ты еще раз сказал, ану скажи?" — обратилась к зятю Полякова-старшая.

"Я тебя люблю", — сказал Эден, глядя в глаза Марии.

От этих слов певица была очень тронута.

Оля Полякова с зятем Эденом Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова с дочкой Машей Фото: Instagram polyakovamusic

Иностранец приехал в Украину как раз перед рождественско-новогодними праздниками. Он уже успел попробовать украинский борщ и погулять по столице.

Оля Полякова с дочерью и зятем Фото: Instagram polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария в прошлом году вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Дочь Оли Поляковой получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится и ее муж.

Предложение Эден сделал на яхте. А артистка признавалась, что очень хорошо относится к зятю.

