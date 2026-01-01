Оля Полякова зустріла Новий рік із зятем-іноземцем: що вони робили (фото)

Українська співачка Оля Полякова зустріла Новий 2026 рік із зятем Еденом Пассарелі, який нещодавно уперше приїхав із США до України. Чоловік Маші Полякової навіть станцював із зірковою тещею.

Артистка показала в Instagram, як вони в сімейному колі зустріли 2026-й. До Полякових також приєднався продюсер Михайло Ясинський.

Оля Полякова веселилася із зятем

Еден Пассарелі станцював з тещею під різдвяний хіт. До них також приєдналася Маша. Ба більше, іноземець активно опановує українську мову.

"Що ти ще раз сказав, ану скажи?" — звернулася до зятя Полякова-старша.

"Я тебе кохаю", — промовив Еден, дивлячись в очі Марії.

Від цих слів співачка була дуже зворушена.

Оля Полякова із зятем Еденом Фото: Instagram polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею Фото: Instagram polyakovamusic

Іноземець приїхав до України якраз перед різдвяно-новорічними святами. Він уже встиг скуштувати український борщ та погуляти по столиці.

Оля Полякова з донькою та зятем Фото: Instagram polyakovamusic

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія минулого року одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі. Дочка Олі Полякової здобуває музичну освіту в престижному коледжі у США, де навчається і її чоловік.

Відео дня

Пропозицію Еден зробив на яхті. А артистка зізнавалася, що дуже добре ставиться до зятя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Еден приніс зірковій тещі з України купу подарунків під час першої зустрічі.

Маша Полякова показала перші враження свого обранця від України та вже нагодувала його борщем.

Крім того, донька артистки викликала чутки про вагітність через весілля, проте спростувала домисли в мережі.