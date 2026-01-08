Поддержите нас UA
Сумская похвасталась отдыхом с мужем и дочкой в Буковеле (фото)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк показались на отдыхе в Буковеле
Ольга Сумская и Виталий Борисюк | Фото: olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская похвасталась активным семейным отдыхом в зимних Карпатах. Они отправились в заснеженный Буковель.

Артистка наслаждается активным отпуском в начале 2026-го года. Компанию звезде "Роксоланы" составили ее муж Виталий Борисюк и 23-летняя дочь Анна. Ольга поделилась кадрами в Instagram.

Ольга Сумская отдыхает в Буковеле

Звездное семейство остановилось в Буковеле в отеле, откуда открывается вид на заснеженные Карпаты.

Сумская вместе с любимым и дочкой предпочитает активный отдых. Поэтому их отпуск "прошел" на лыжах. Семья поднималась на подъемнике на верх горы, откуда спускалась собственным ходом. Актриса показала яркие кадры.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк буковель
Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочкой
Фото: olgasumska
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочкой в Буковеле
Фото: olgasumska

Артистка вместе с дочерью и мужем наслаждались невероятными видами украинских Карпат.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк в Буковеле
Фото: olgasumska

Также Ольга Сумская показала вид из их отеля и прогулялась по центру курорта.

Відео дня
Ольга Сумская в Буковеле
Ольга Сумская в Буковеле
Фото: olgasumska
Ольга Сумская в Буковеле
Ольга Сумская в Буковеле
Фото: olgasumska

