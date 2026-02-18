"Российская тряпка": Юля Верба резко ответила скандальной Стужук
Украинская блогерша Юля Верба резко "прошлась" по Софии Стужук, которая сейчас живет за границей. Последняя раскритиковала Вербу, якобы та похудела на специальных препаратах.
Блогерша молчать на стала и ответила Стужук резким тоном. В Instagram Верба написала, что думает о блогерше из Украины.
Верба про Стужук
"От кого? От помойной российской тряпки? Там денег у нее заработать не получилось, там она никому на**й не показалась. И теперь она начинает бадаться в нашу сторону", — написала Юля.
Блогерша добавила, что место Стужук в России.
"Просто человек про**ался. Очень жестко. Поставил ставку не на тех. Думала, нам здесь всем конец придет, а ее Россия будет процветать и она там будет топ-блогером. Но этого не произошло. А теперь она харится, что я сильнее и популярнее блогер, чем она, хотя когда-то она в Украине была первая. Усидеть на двух стульях не получилось", — добавила Верба.
Кто такая София Стужук
Блогерша родом из Украины известна своими скандальными высказываниями. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она молчала о войне и продолжала работать с российской аудиторией. После удара ВСУ по Крымскому мосту в 2022 году София Стужук опубликовала скандальный текст, в котором вина за удары РФ по мирным городам перекладывалась на украинцев.
Более того, в сентябре 2025 года детективы Бюро экономической безопасности в Киеве заочно сообщили ей о подозрении в неуплате налогов.
Стужук якобы задолжала государству более 11 миллионов гривен. Сама же блогерша эти обвинения отрицала.
