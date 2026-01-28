"У РФ нет интереса убивать": Стужук после скандального заявления о войне заговорила на украинском

Блогер из Украины София Стужук, которую подозревают в неуплате 11 млн грн налогов, сделала скандальное заявление о полномасштабном вторжении. При этом на днях она начала оставлять комментарии в соцсетях на украинском и записывать видео с украинскими песнями.

София Стужук высказалась о войне в Украине во время прямого эфира в Instagram, который сохранило и распространило издание ТСН. В течение 28 января блогер активно комментировала реакцию украинского общества на ее слова о войне в Threads на украинском языке.

"Я понимаю факт того, что напала, активный агрессор, получается, Россия, но мы же с вами понимаем, что в целом у России нет интереса убивать людей. У России есть интерес в отношении территорий. То есть по факту люди, которая умирают сейчас в Украине — они умирают за территории, просто за целостность страны. Они то есть свою жизнь отдают просто за территорию, которая интересна власти Украины", — заявила Стужук во время эфира.

Відео дня

София Стужук начала писать на украинском

После волны возмущения от украинцев блогерша начала оправдывать свои слова в Threads.

"Мое любимое уже 4 года продолжается бесконечно: вырезают из контекста мои какие-то фразы и подают как чистую монету, а потом делают главного врага", — написала блогерша", — написала Стужук.

Стужук отреагировала на возмущение украинцев ее высказываниями в Threads Фото: скриншот

Отметим, что скандала с оправдыванием РФ, 25 января, София Стужук опубликовала в соцсетях видео, в котором в салоне авто подпевает украинским песням "Ніч яка місячна", "Сама п'ю, сама наливаю". Ролик она подписала на русском языке: "Когда в душе все еще украинская культура".

Также она оставляла на украинском языке комментарий к посту украинского ведущего и волонтера, основателя благотворительного фонда Сергея Притулы о его командировке в Канаде. Притула рассказал, что в Торонто его пригласили на встречу в украинскую субботнюю школу, и его огорчило осознание, что большинство из сотен украинских детей, которых он там увидел, не вернутся в Украину.

"Ну хоть Притулу выпускают за границу в командировку. Он же особенный", — прокомментировала пост Стужук.

Стужук оставила комментарий под сообщением Притулы в Threads на украинском языке Фото: скриншот

Заявления Софии Стужук оценил адвокат

Украинский адвокат Евгений Пронин прокомментировал заявления Софии Стужук о войне в своем Telegram-канале. Он отметил, что фразы блогера об интересах России можно расценить как прямое оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Эта формулировка и ход ее, господи прости, мыслей, которые идут после нее — отрицает умышленный характер массовых убийств гражданских и военных, переводя их в плоскость типа побочного эффекта борьбы за территории, она снимает ответственность с государства-агрессора за военные преступления, представляя их как отсутствие намерения убивать людей. А россияне убивают людей, расстреливают безоружных, бьют ракетами по детсадам, роддомам, больницам, уничтожают энергетическую инфраструктуру", — сказал Евгений Пронин.

По словам адвоката, такие заявления могут содержать состав уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 436-2 УК Украины.

Скандалы с Софией Стужук

По данным СМИ и из соцсетей блогера, после начала полномасштабного вторжения РФ София Стужук выехала из Украины, и сейчас вместе с мужем и пятью детьми живет за границей.

В феврале 2025 года OSINT-аналитики нашли доказательства сотрудничества блогера Софии Стужук с РФ. По данным аналитиков, в начале декабря 2024 года она начала новый проект-сотрудничество с "россиянкой-инфоциганкой" Юлией Кумериной.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве в сентябре 2025 года открыли уголовное производство против блогера Стужук по подозрению в неуплате более 11 миллионов гривен налогов. 30 сентября Стужук, которая в то время жила в Таиланде, отреагировала на уголовное производство и назвала его "политизированной медийной атакой".

27 января Фокус писал, что украинскую актрису Ольгу Сумскую в сети обвинили в поддержке скандальной блогерши Стужук. Сумская оставила под фото Стужук с пятью ее детьми эмодзи-сердечки.