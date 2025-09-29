Не уплатила 11 млн грн налогов: против блогера Стужук открыли уголовное производство

Софию Стужук-Левданскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Блогерша в течение 5 лет получала доходы, но не указывала их в декларациях.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в столице открыли уголовное производство против известного блогера. По данным следователей, женщина в течение пяти лет получала средства от рекламы в соцсетях на собственные счета, однако не отражала эти доходы в декларациях. Об этом сообщила пресс-служба ТУ БЭБ в Киеве.

Сумма неуплаченных налогов, по версии правоохранителей, составляет более 11 миллионов гривен. Уголовное производство зарегистрировано на основе материалов Госфинмониторинга, инициированных сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы не уточнили о каком блогере идет речь, однако опубликовали скриншот профиля из Instagram. Из этого можно предположить, что речь идет о Софии Стужук-Левданской, которая сейчас живет за границей и продолжает сотрудничество с РФ.

