Не сплатила 11 млн грн податків: проти блогерки Стужук відкрили кримінальне провадження

Софію Стужук-Левданську підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Блогерка протягом 5 років отримувала доходи, але не вказувала їх у деклараціях.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у столиці відкрили кримінальне провадження проти відомої блогерки. За даними слідчих, жінка протягом п’яти років отримувала кошти від реклами у соцмережах на власні рахунки, однак не відображала ці доходи у деклараціях. Про це повідомила пресслужба ТУ БЕБ у Києві.

Сума несплачених податків, за версією правоохоронців, становить понад 11 мільйонів гривень. Кримінальне провадження зареєстровано на основі матеріалів Держфінмоніторингу, ініційованих співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи не уточнили про яку блогерку йдеться, проте опублікували скриншот профілю з Instagram. З цього можна припустити, що йдеться про Софію Стужук-Левданську, яка зараз мешкає за кордоном і продовжує співпрацю з РФ.

