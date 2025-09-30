"Политизированная медийная атака": Стужук отреагировала на уголовное производство, упомянув о "заинтересованных лицах"

Блогер София Стужук, которая выехала после начала полномасштабного вторжения и сейчас живет в Таиланде, не собираясь возвращаться в Украину, отреагировала на новость об уголовном производстве в отношении нее из-за неуплаты 11 млн грн налогов.

Стужук утверждает, что никакого официального сообщения о подозрении она якобы никогда не получала, а об уголовном производстве и большом налоговом долге узнала из соцсетей. Об этом блогер написала в своем Telegram-канале.

"Из СМИ (всевозможных Телеграм-каналов) вдруг мне стало известно об уголовном деле за якобы неуплату мной налогов. Никакого официального сообщения о "подозрении" я никогда не получала", — заявила Стужук.

Блогерша также привела некоторые данные о своей предпринимательской деятельности, которую вела во время пребывания на территории Украины. По ее словам, с 2018 по 2022 годы блогерша вела деятельность как ФЛП 3 группы налогообложения, в ходе которой якобы платила налоги в полном объеме.

"В начале 2023 г. мой ФЛП был официально закрыт, что невозможно без подачи всех отчетов и погашения всех обязательств", — пояснила Стужук.

Также София отметила, что ее счета в украинских банках, а также доступ в "Дію" были якобы "незаконно заблокированы" весной 2022 года, как и доступ к страницам в социальных сетях.

Скриншот | сообщение Софии Стужук Скриншот | сообщение Софии Стужук

Блогер уверяет, что никаких претензий по налогам со стороны соответствующих органов никогда не имела, из-за чего новость об уголовном производстве и 11 млн грн долга стали для нее более чем "удивительными".

"Я расцениваю эти публикации как политизированную медийную атаку и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц", — заявила Стужук в конце сообщения.

Стужук подозревают в уклонении от налогов: что известно

29 сентября пресс-служба ТУ БЭБ в Киеве сообщила, что Софию Стужук-Левданскую подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Стало известно в частности, что блогер на протяжении 5 лет получала доходы, о которых не упоминала в отчетных декларациях.

Сумма налогов, которую Стужук задолжала, составляет не менее 11 млн грн, утверждают правоохранители.

По факту было начато досудебное расследование, осуществляемое в соответствии с ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале аналитики сообщества "OSINT Пчелы" нашли доказательства, что София Стужук продолжает сотрудничать с Россией.

В марте 2022 года Стужук рассказала, почему молчала о войне, заявив, что якобы не хочет "поддаваться агрессии и ненависти".