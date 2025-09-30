"Політизована медійна атака": Стужук відреагувала на кримінальне провадження, згадавши про "зацікавлених осіб"

Блогерка Софія Стужук, яка виїхала після початку повномасштабного вторгнення і зараз живе у Таїланді, не збираючись повертатися в Україну, відреагувала на новину про кримінальне провадження щодо неї через несплату 11 млн грн податків.

Стужук стверджує, що жодного офіційного повідомлення про підозру вона нібито ніколи не отримувала, а про кримінальне провадження й великий податковий борг дізналася із соцмереж. Про це блогерка написала у своєму Telegram-каналі.

"Зі ЗМІ (всіляких Телеграм-каналів) раптом мені стало відомо про кримінальну справу за нібито несплату мною податків. Жодного офіційного повідомлення про "підозру" я ніколи не отримувала", — заявила Стужук.

Блогерка також навела деякі дані щодо своєї підприємницької діяльності, яку вела під час перебування на території України. За її словами, з 2018 по 2022 роки блогерка вела діяльність як ФОП 3 групи оподаткування, в ході якої нібито сплачувала податки у цілковитому обсязі.

"На початку 2023 р. мій ФОП був офіційно закритий, що неможливо без подання всіх звітів та погашення всіх зобов'язань", — пояснила Стужук.

Також Софія зазначила, що її рахунки в українських банках, а також доступ у "Дію" були нібито "незаконно заблоковані" весною 2022 року, як і доступ до сторінок у соціальних мережах.

Блогерка запевняє, що жодних претензій щодо податків з боку відповідних органів ніколи не мала, через що новина про кримінальне провадження та 11 млн грн боргу стали для неї більш ніж "дивовижними".

"Я розцінюю ці публікації як політизовану медійну атаку та чергову спробу дискредитувати мене з боку зацікавлених осіб", — заявила Стужук наприкінці допису.

Стужук підозрюють в ухиленні від податків: що відомо

29 вересня пресслужба ТУ БЕБ у Києві повідомила, що Софію Стужук-Левданську підозрюють в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Стало відомо зокрема, що блогерка упродовж 5 років отримувала доходи, про які не згадувала у звітних деклараціях.

Сума податків, яку Стужук заборгувала, складає щонайменше 11 млн грн, стверджують правоохоронці.

За фактом було розпочато досудове розслідування, що здійснюється відповідно до ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому аналітики спільноти "OSINT Бджоли" знайшли докази, що Софія Стужук продовжує співпрацювати з Росією.

У березні 2022 року Стужук розповіла, чому мовчала про війну, заявивши, що нібито не хоче "піддаватися агресії та ненависті".