"У РФ немає інтересу вбивати": Стужук після скандальної заяви про війну заговорила українською

Блогерка з України Софія Стужук, яку підозрюють у несплаті 11 млн грн податків, зробила скандальну заяву про повномасштабне вторгнення. При цьому днями вона почала лишати коментарі в соцмережах українською та записувати відео з українськими піснями.

Софія Стужук висловилася про війну в Україні під час прямого ефіру в Instagram, який зберегло та поширило видання ТСН. Протягом 28 січня блогерка активно коментувала реакцію українського суспільства на її слова про війну у Threads українською мовою.

"Я розумію факт того, що напала, активний агресор, виходить, Росія, але ж ми з вами розуміємо, що в цілому у Росії немає інтересу вбивати людей. У Росії є інтерес щодо територій. Тобто по факту люди, яка помирають зараз в Україні — вони помирають за території, просто за цілісність країни. Вони тобто своє життя віддають просто за територію, яка цікава владі Україні", — заявила Стужук під час ефіру.

Софія Стужук почала писати українською

Після хвилі обурення від українців блогерка почала виправдовувати свої слова в Threads.

"Моє улюблене вже 4 роки продовжується безкінцево: вирізають з контексту мої якісь фрази і подають як чисту монету, а потім роблять головного ворога", — написала блогерка", — написала Стужук.

Стужук відреагувала на обурення українців її висловлюваннями у Threads Фото: скриншот

Зазначимо, що скандалу з виправдовування РФ, 25 січня, Софія Стужук опублікувала в соцмережах відео, в якому в салоні авто підспівує українським пісням "Ніч яка місячна", "Сама п'ю, сама наливаю". Ролик вона підписала російською: "Коли в душі все ще українська культура".

Також вона лишала українською мовою коментар до допису українського ведучого та волонтера, засновника благодійного фонду Сергія Притули про його відрядження в Канаді. Притула розповів, що в Торонто його запросили на зустріч до української суботньої школи, і його засмутило усвідомлення, що більшість із сотень українських дітей, яких він там побачив, не повернуться в Україну.

"Ну хоч Притулу випускають за кордон у відрядження. Він же особливий", — прокоментувала допис Стужук.

Стужук лишила коментар під дописом Притули в Threads українською мовою Фото: скриншот

Заяви Софії Стужук оцінив адвокат

Український адвокат Євген Пронін прокоментував заяви Софії Стужук про війну у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що фрази блогерки про інтереси Росії можна розцінити як пряме виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Це формулювання та хід її, господи прости, думок, які йдуть після нього — заперечує умисний характер масових убивств цивільних та військових, перекладаючи їх у площину типу побічного ефекту боротьби за території, воно знімає відповідальність з держави-агресора за воєнні злочини, представляючи їх як відсутність наміру вбивати людей. А росіяни вбивають людей, розстрілюють беззбройних, гатять ракетами по дитсадках, пологових будинках, лікарнях, знищують енергетичну інфраструктуру", — сказав Євген Пронін.

За словами адвоката, такі заяви можуть містити склад кримінального порушення, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Скандали з Софією Стужук

За даними ЗМІ та з соцмереж блогерки, після початку повномасштабного вторгнення РФ Софія Стужук виїхала з України, і зараз разом із чоловіком і п'ятьма дітьми живе за кордоном.

У лютому 2025 року OSINT-аналітики знайшли докази співпраці блогерки Софії Стужук з РФ. За даними аналітиків, на початку грудня 2024 року вона почала новий проєкт-співпрацю з "росіянкою-інфоциганкою" Юлією Кумєріною.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві у вересні 2025 року відкрили кримінальне провадження проти блогерки Стужук за підозрою у несплаті понад 11 мільйонів гривень податків. 30 вересня Стужук, яка на той час жила в Таїланді, відреагувала на кримінальне провадження та назвала його "політизованою медійною атакою".

27 січня Фокус писав, що українську акторку Ольгу Сумську в мережі звинуватили в підтримці скандальної блогерки Стужук. Сумська лишила під фото Стужук з пʼятьма її дітьми емодзі-сердечка.