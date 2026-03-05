Похищение украинца на Бали: полиция подтвердила гибель Игоря Комарова благодаря ДНК (фото)

Индонезийская полиция подтвердила, что изуродованные человеческие останки, найденные на восточном побережье острова Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову. Личность установили после проведения ДНК-экспертизы.

По словам представителя полиции Бали, анализы выполнили в Национальном центре судебно-медицинской экспертизы полиции Индонезии в Джакарте. Об этом сообщает издание Jakarata Globe.

Останки впервые нашли местные жители 26 февраля вблизи Ketewel Beach в районе Сувакати на Бали. После этого полиция расширила поиски вдоль устья реки и побережья.

"ДНК-профиль из обнаруженных частей тела был сравнен с референтными образцами от родителей жертвы. Результаты показали полное совпадение", — заявил представитель полиции.

Он добавив, что генетический профиль сопоставили с образцами ДНК, предоставленными родителями пропавшего. Следователи передали в лабораторию шесть костных образцов для генетического анализа.

Журналисты пишут, что во время поисковой операции были найдены дополнительные части тела — в частности голова, туловище, руки и ноги. Из-за сильной степени разложения провести визуальную идентификацию было невозможно.

Сейчас, по словам правоохранителей, обстоятельства смерти мужчины пока устанавливаются, а полиция продолжает расследование.

Исчезновение украинца на Бали — что известно

20 февраля стало известно о похищении Игоря Комарова на острове Бали. Журналисты указывают, что Комарова похитили выходцы из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Впоследствии появились новые детали похищения украинца на Бали. Полиция установила, что мужчина катался на мотоцикле, после чего он исчез, а опрошенные свидетели не видели самого моменут преступления.

Позже 27 февраля полиция сообщила, что обнаружила фрагменты изуродованного тела. Правоохранители взяли образец ДНК матери пропавшего украинца и отправила на экспертизу, а уже 3 марта СМИ сообщили, что было установлено совпадение образцов.