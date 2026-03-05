Викрадення українця на Балі: поліція підтвердила загибель Ігоря Комарова завдяки ДНК (фото)

Індонезійська поліція підтвердила, що понівечені людські рештки, знайдені на східному узбережжі острова Балі, належать зниклому громадянину України Ігорю Комарову. Особу встановили після проведення ДНК-експертизи.

За словами речника поліції Балі, аналізи виконали у Національному центрі судово-медичної експертизи поліції Індонезії в Джакарта. Про це повідомляє видання Jakarata Globe.

Рештки вперше знайшли місцеві жителі 26 лютого поблизу Ketewel Beach у районі Сувакаті на Балі. Після цього поліція розширила пошуки вздовж гирла річки та узбережжя.

"ДНК-профіль із виявлених частин тіла було порівняно з референтними зразками від батьків жертви. Результати показали повний збіг", — заявив речник поліції.

Він додавши, що генетичний профіль зіставили зі зразками ДНК, наданими батьками зниклого. Слідчі передали до лабораторії шість кісткових зразків для генетичного аналізу.

Журналісти пишуть, що під час пошукової операції було знайдено додаткові частини тіла — зокрема голову, тулуб, руки та ноги. Через сильний ступінь розкладання провести візуальну ідентифікацію було неможливо.

Наразі, за словами правохоронців, обставини смерті чоловіка наразі встановлюються, а поліція продовжує розслідування.

Зникнення українця на Балі — що відомо

20 лютого стало відомо про викрадення Ігоря Комарова на острові Балі. Журналісти вказують, що Комарова викрали вихідці з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Згодом з'явилися нові деталі викрадення українця на Балі. Поліція встановила, що чоловік катався на мотоциклі, після чого він зник, а опитані свідки не бачили самого моменут злочину.

Пізніше 27 лютого поліція повідомила, що виявила фрагменти понівеченого тіла. Правоохоронці взяли зразок ДНК матері зниклого українця та відправила на експертизу, а вже 3 березня ЗМІ повідомили, що було встановлено збіг зразків.