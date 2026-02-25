Зник, катаючись на мотоциклі: з'явилися нові деталі викрадення українця на Балі (фото)

Поліція Балі поки не підтвердила, чи пов'язане ймовірне викрадення громадянина України Ігоря Комарова в Південній Куті, Балі, з діяльністю гангстерів або міжнародних мафіозних угруповань. І розслідування все ще триває.

Начальник відділу зі зв'язків із громадськістю поліції Балі, комісар Арія Сенді, заявив, що його співробітники отримали повідомлення про ймовірне викрадення громадянина України 21 лютого. Він підтвердив, що поширилася інформація про те, що "Ігор Комаров — син боса української мафії" і зараз поліція перевіряє всі версії. Фокус з'ясував усе, що відомо.

"Про подію було повідомлено в поліцію Південної Кути опівночі одним із друзів жертви, і наразі справа перебуває у віданні поліції, поліції курорту і регіональної поліції", — повідомив комісар.

Після зникнення Ігоря Комарова в соцмережах завірусувалося 27-секундне відео, в якому Комаров стверджує, що його викрала і побила група людей, коли він відпочивав на Балі зі своєю дівчиною, і просить про допомогу.

У поліції наголосили, що поліція виїхала на місце події для проведення розслідування і збору низки доказів.

Ігор Комаров і його дівчина Єва Мішалова разом були на Балі Фото: Соцмережі

"Річ у тім, що наша команда вже працює, і, сподіваюся, на розкриття цієї справи не знадобиться багато часу", — сказав він.

При цьому Арія заявив, що місцезнаходження Ігоря Комарова наразі невідоме. Поліція поки не встановила, чи пов'язане зникнення жертви з мафією, як припускали в соціальних мережах.

"Ми поки що не знаємо зв'язку між цими подіями. Відомо лише, що людина, яка повідомила про інцидент, була іноземцем. Ми також не знаємо, чи було відео з жертвою знято на Балі, чи десь іще. Ми продовжуємо розслідування, і наша команда продовжує роботу", — сказав він.

Арія заявив, що поліція допитала 10 свідків щодо ймовірного викрадення і вилучила низку доказів. Поліція також розслідує мотиви цієї справи.

"Це все ще етап розслідування, і ми продовжуємо шукати достовірні джерела, щоб розкрити цю справу, встановити особу злочинця і врятувати жертву", — додав він.

А керівник відділу зв'язків із громадськістю регіональної поліції Балі Янсен Авітус Панджайтан повідомив, що перше повідомлення про зникнення Комарова отримала поліція округу Південна Кута ще 15 лютого. Заявник — друг українця — розповів, що інцидент стався приблизно о 22:30 у районі селища Джимбаран на півдні Балі.

Тоді Комаров і двоє його друзів тренувалися їздити на мотоциклах. В одну мить один із них вирвався вперед, а коли озирнувся — його друзів уже не було. Тоді він повернувся до місця старту і припустив, що на них напала група людей.

"На місці події свідок знайшов тільки речі жертви, зокрема мобільний телефон, сумку та гаманець, які згодом були вилучені як первинні докази", — пояснив представник поліції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ймовірне викрадення Ігоря Комарова, який також є хлопцем блогерки Єви Мішалової, з якою він і відпочивав на Балі.

У 2025 році на Балі вже траплявся інцидент із громадянином України Ігорем Єрмаковим. Але тоді злочин потрапив на відео. А після з'ясувалося, що його викрала банда з дев'яти росіян. Його катували і змусили віддати пароль від криптовалютного рахунку, з якого вкрали криптовалюту на суму 214 429 доларів.