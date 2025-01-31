Катували та пограбували: на Балі росіяни в поліцейській формі викрали українця, деталі (відео)

З рахунку Ігоря Єрмакова вкрали криптовалюти на суму понад 200 тисяч доларів.

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На Балі банда з дев'яти росіян викрала громадянина України Ігоря Єрмакова. Його катували і змусили віддати пароль від криптовалютного рахунку, з якого вкрали криптовалюту на суму 214 429 доларів. Одного з викрадачів затримали в аеропорту під час спроби полетіти в Дубаї — ним виявився боєць ММА Хасан Асхабов. Про це повідомляє Bali Populer.

Відео викрадення Ігоря Єрмакова

Асхабова затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Нгурах-Рай у четвер увечері, 30 січня 2025 року.

Затримання Хасана Асхабова в аеропорту Фото: Скриншот

"Раніше імміграційна служба Нгурах-Рай отримала під час виїзду інформацію про те, що через кордон прямуватиме людина з російським паспортом", — сказав Іда Багус Йогі Пранадіта, керівник імміграційної служби аеропорту Нгурах-Рай.

Після первинного огляду Асхабов був доставлений співробітниками поліції Балі у відділок. Ще вісьмох учасників банди шукають.

Затримання Хасана Асхабова в аеропорту

Ігор Єрмаков розповів про те, що сталося. За його словами, 15 грудня 2024 року, близько 13.15 за місцевим часом, транспортний засіб, у якому він їхав, раптово було заблоковано двома автомобілями спереду і ззаду. Раптово на нього і на його водія-індонезійця накинулися близько п'яти осіб, одягнених у все чорне і озброєних. Вони побили його і змусили пересісти у свою машину. Їм зав'язали очі й надягли наручники.

На відео з відеореєстратора видно, що на машину українця накинулися люди з молотками і зброєю, одягнені в бронежилети з написом "Поліція".

Потім жертву перевезли на віллу в районі Убуда. Там викрадачі змусили Єрмакова відкрити доступ до його мобільного телефону і криптовалютного гаманця, що зберігається на Binance. Унаслідок цього інциденту потерпілий зазнав збитків на суму близько 3,2 млрд індонезійських рупій (близько 200 тисяч доларів). Його змусили перевести гроші на два різні рахунки.

Єрмаков дістав травми правого вуха й обох зап'ясть.

"Цей випадок свідчить про наявність організованої злочинності, націленої на осіб, які володіють цифровими активами. Наразі справу розслідує Управління кримінальних розслідувань поліції Балі", — сказав потерпілий.

Наразі повідомлення розслідує Головне управління кримінальних розслідувань поліції Балі. "Розслідування все ще триває", — заявив глава відділу зв'язків із громадськістю поліції Балі, старший комісар Пол Аріасанді.

Фото з Instagram Хасана Асхабова Фото: Instagram Khasan Askhabov Фото з Instagram Хасана Асхабова Фото: Instagram Khasan Askhabov

Варто зазначити, що Асхабов викладав багато фото зі свого відпочинку на Балі. До цього він був у США та Парижі, здійснював паломництво до Мекки. А 2020 року навіть постив фото з України.

Нагадаємо, восени 2024 року блогер і бізнес-коуч Олександр Волошин, який у серпні 2024 року виїхав з України за кордон, похвалився купівлею вілли на Балі.