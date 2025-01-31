Пытали и ограбили: на Бали россияне в полицейской форме похитили украинца, детали (видео)
Со счета Игоря Ермакова украли криптовалюты на сумму более 200 тысяч долларов.
На Бали банда из девяти россиян похитила гражданина Украины Игоря Ермакова. Его пытали и вынудили отдать пароль от криптовалютного счета, с которого украли криптовалюту на сумму 214 429 долларов. Один из похитителей задержан в аэропорту при попытке улететь в Дубаи – им оказался боец ММА Хасан Асхабов. Об этом сообщает Bali Populer.
Асхабова задержали сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Нгурах-Рай в четверг вечером, 30 января 2025 года.
"Ранее иммиграционная служба Нгурах-Рай получила при выезде информацию о том, что через границу будет следовать человек с российским паспортом", — сказал Ида Багус Йоги Пранадита, руководитель иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай.
После первоначального осмотра Асхабов был доставлен сотрудниками полиции Бали в участок. Еще восьмерых участников банды ищут.
Игорь Ермаков рассказал о том, что произошло. По его словам, 15 декабря 2024 года, около 13.15 по местному времени, транспортное средство, в котором он ехал, внезапно было заблокировано двумя автомобилями спереди и сзади. Внезапно на него и на его водителя-индонезийца набросились около пяти человек, одетых во все черное и вооруженных. Они избили его и заставили пересесть в свою машину. Им завязали глаза и надели наручники.
На видео с видеорегистратора видно, что на машину украинца набросились люди с молотками и оружием, одетые в бронежилеты с надписью "Полиция".
Затем жертву перевезли на виллу в районе Убуда. Там похитители заставили Ермакова открыть доступ к его мобильному телефону и криптовалютному кошельку, хранящемуся на Binance. В результате этого инцидента пострадавший понес убытки на сумму около 3,2 млрд индонезийских рупий (около 200 тысяч долларов). Его заставили перевести деньги на два разных счета.
Ермаков получил травмы правого уха и обоих запястий.
"Этот случай свидетельствует о наличии организованной преступности, нацеленной на лиц, владеющих цифровыми активами. В настоящее время дело расследует Управление уголовных расследований полиции Бали", — сказал пострадавший.
В настоящее время сообщение расследуется Главным управлением уголовных расследований полиции Бали. "Расследование все еще ведется", — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Пол Ариасанди.
Стоит отметить, что Асхабов выкладывал много фото со своего отдыха на Бали. До этого он был в США и Париже, совершал паломничество в Мекку. А в 2020 году даже постил фото из Украины.
Напомним, осенью 2024 года блогер и бизнес-коуч Александр Волошин, который в августе 2024 года выехал из Украины за границу, похвастался покупкой виллы на Бали.