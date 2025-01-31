Пытали и ограбили: на Бали россияне в полицейской форме похитили украинца, детали (видео)

Со счета Игоря Ермакова украли криптовалюты на сумму более 200 тысяч долларов.

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На Бали банда из девяти россиян похитила гражданина Украины Игоря Ермакова. Его пытали и вынудили отдать пароль от криптовалютного счета, с которого украли криптовалюту на сумму 214 429 долларов. Один из похитителей задержан в аэропорту при попытке улететь в Дубаи – им оказался боец ММА Хасан Асхабов. Об этом сообщает Bali Populer.

Видео похищения Игоря Ермакова

Асхабова задержали сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Нгурах-Рай в четверг вечером, 30 января 2025 года.

Задержание Хасана Асхабова в аэропорту Фото: Скриншот

"Ранее иммиграционная служба Нгурах-Рай получила при выезде информацию о том, что через границу будет следовать человек с российским паспортом", — сказал Ида Багус Йоги Пранадита, руководитель иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай.

После первоначального осмотра Асхабов был доставлен сотрудниками полиции Бали в участок. Еще восьмерых участников банды ищут.

Задержание Хасана Асхабова в аэропорту

Игорь Ермаков рассказал о том, что произошло. По его словам, 15 декабря 2024 года, около 13.15 по местному времени, транспортное средство, в котором он ехал, внезапно было заблокировано двумя автомобилями спереди и сзади. Внезапно на него и на его водителя-индонезийца набросились около пяти человек, одетых во все черное и вооруженных. Они избили его и заставили пересесть в свою машину. Им завязали глаза и надели наручники.

На видео с видеорегистратора видно, что на машину украинца набросились люди с молотками и оружием, одетые в бронежилеты с надписью "Полиция".

Затем жертву перевезли на виллу в районе Убуда. Там похитители заставили Ермакова открыть доступ к его мобильному телефону и криптовалютному кошельку, хранящемуся на Binance. В результате этого инцидента пострадавший понес убытки на сумму около 3,2 млрд индонезийских рупий (около 200 тысяч долларов). Его заставили перевести деньги на два разных счета.

Ермаков получил травмы правого уха и обоих запястий.

"Этот случай свидетельствует о наличии организованной преступности, нацеленной на лиц, владеющих цифровыми активами. В настоящее время дело расследует Управление уголовных расследований полиции Бали", — сказал пострадавший.

В настоящее время сообщение расследуется Главным управлением уголовных расследований полиции Бали. "Расследование все еще ведется", — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Пол Ариасанди.

Фото из Instagram Хасана Асхабова Фото: Instagram Khasan Askhabov Фото из Instagram Хасана Асхабова Фото: Instagram Khasan Askhabov

Стоит отметить, что Асхабов выкладывал много фото со своего отдыха на Бали. До этого он был в США и Париже, совершал паломничество в Мекку. А в 2020 году даже постил фото из Украины.

Напомним, осенью 2024 года блогер и бизнес-коуч Александр Волошин, который в августе 2024 года выехал из Украины за границу, похвастался покупкой виллы на Бали.