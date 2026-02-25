Исчез, катаясь на мотоцикле: появились новые детали похищения украинца на Бали (фото)

Полиция Бали пока не подтвердила, связано ли предполагаемое похищение гражданина Украины Игоря Комарова в Южной Куте, Бали, с деятельностью гангстеров или международных мафиозных группировок. И расследование все еще ведется.

Начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали, комиссар Ария Сэнди, заявил, что его сотрудники получили сообщение о предполагаемом похищении гражданина Украины 21 февраля. Он подтвердил, что распространилась информация о том, что "Игорь Комаров — сын босса украинской мафии" и сейчас полиция проверяет все версии. Фокус выяснил все, что известно.

"О происшествии было сообщено в полицию Южной Куты в полночь одним из друзей жертвы, и в настоящее время дело находится в ведении полиции, полиции курорта и региональной полиции", — сообщил комиссар.

После исчезновения Игоря Комарова в соцсетях завирусилось 27-секундное видео, в котором Комаров утверждает, что его похитила и избила группа людей, когда он отдыхал на Бали со своей девушкой, и просит о помощи.

Відео дня

В полиции подчеркнули, что полиция выехала на место происшествия для проведения расследования и сбора ряда улик.

Игорь Комаров и его девушка Ева Мишалова вместе были на Бали Фото: Соцмережі

"Дело в том, что наша команда уже работает, и, надеюсь, на раскрытие этого дела не потребуется много времени", — сказал он.

При этом Ария заявил, что местонахождение Игоря Комарова в настоящее время неизвестно. Полиция пока не установила, связано ли исчезновение жертвы с мафией, как предполагалось в социальных сетях.

"Мы пока не знаем связи между этими событиями. Известно лишь, что человек, сообщивший об инциденте, был иностранцем. Мы также не знаем, было ли видео с жертвой снято на Бали или где-то еще. Мы продолжаем расследование, и наша команда продолжает работу", — сказал он.

Ария заявил, что полиция допросила 10 свидетелей по поводу предполагаемого похищения и изъяла ряд улик. Полиция также расследует мотивы этого дела.

"Это все еще этап расследования, и мы продолжаем искать достоверные источники, чтобы раскрыть это дело, установить личность преступника и спасти жертву", — добавил он.

А руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан сообщил, что первое сообщение об исчезновении Комарова получила полиция округа Южная Кута еще 15 февраля. Заявитель – друг украинца – рассказал, что инцидент произошел примерно в 22:30 в районе поселка Джимбаран на юге Бали.

Тогда Комаров и два его друга тренировались ездить на мотоциклах. В одно мгновение один из них вырвался вперед, а когда оглянулся — его друзей уже не было. Тогда он вернулся к месту старта и предположил, что на них напала группа людей.

"На месте происшествия свидетель нашел только вещи жертвы, в том числе мобильный телефон, сумку и кошелек, которые впоследствии были изъяты как первичные доказательства", — пояснил представитель полиции.

Игорь Комаров и его девушка Ева Мишалова Фото: Соцмережі

Напомним, ранее Фокус писал о предполагаемом похищении Игоря Комарова, который также является парнем блогера Евы Мишаловой, с которой он и отдыхал на Бали.

В 2025 году на Бали уже случался инцидент с гражданином Украины Игорем Ермаковым. Но тогда преступление попало на видео. А после выяснилось, что его похитила банда из девяти россиян. Его пытали и вынудили отдать пароль от криптовалютного счета, с которого украли криптовалюту на сумму 214 429 долларов.