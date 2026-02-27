На Балі знайшли розчленоване тіло: поліція розслідує зв'язок з викраденням українця Комарова

На пляжі Балі знайшли розчленоване тіло на тлі пошуків викраденого громадянина України. Поліція взяла зразок ДНК матері зниклого та відправила на експертизу для порівняння зі зразками виявлених останків.

Про виявлення тіла на пляжі під час розслідування зникнення українця Ігоря Комарова пише місцеве видання Kumparan. Частини людського тіла було знайдено близько 10:00 на місцевим часом 26 лютого на пляжі села Кетевель району Сукаваті.

За словами представників поліції, місцеві мешканці знайшли на пляжі голову, праву ногу, ліву та праву верхні частини грудей, стегно та деякі внутрішні органи.

Головний комісар зі зв'язків з громадськістю поліції Балі Арія Санді заявив, що наразі слідчі взяли зразки ДНК, щоб встановити особу жертви. Їх порівняють з ДНК родичів усіх зниклих безвісти на острові. Поліція продовжує шукати інші частини тіла.

На пляжі Балі знайшли розчленоване тіло Фото: Kumparan

"Ми узгодили дії з консулом та посадовцями з України. Там було взято зразки ДНК у матері. Буде проведено аналіз ДНК та надіслано нам. Ми порівняємо результати з ДНК з частин тіла, знайдених учора", — сказав комісар.

При цьому Арія Санді наразі не зміг підтвердити, чи пов'язане виявлення частин тіла з викраденням громадянина України з ініціалами І. К., зазначили журналісти.

"Ми розслідуємо всі можливі версії, але не можемо робити припущення", — пояснив представник поліції.

Журналісти також зауважують, що у відео з розповіддю про викрадення громадянин України з ініціалами І. К. має татуювання на грудях і руках, а слідчі під час огляду виявили на руці жертви татуювання із зображенням римськї цифри на годиннику. Комісар також не підтвердив, чи належить частина тіла Комарову.

"Ми повинні справді покладатися на результати судово-медичної експертизи, розчину тощо. Ми вивчаємо це питання", — сказав він.

Судово-медичний експерт, доктор Нола Маргарет Гунаван з лікарні загального профілю імені професора ІГНГ Нґоера заявила, що частини тіла надійшли на експертизу в стані розкладання. За оцінками експертів, жертва померла понад три дні тому, проте візуальну ідентифікацію неможливо було провести через ступінь розкладання. Також невизначена стать жертви.

"ДНК не може сказати вам, громадянином якої країни є людина, але вона може сказати, хто вона. Звідси ми можемо простежити її національність. Фактично, з антропологічного аспекту, ми можемо визначити близькість до монголоїдної чи негроїдної групи, за структурою кісток", — пояснила Гунаван.

Почесне консультство України на Балі на момент публікації новини не коментувало повідомлення про ймовірну загибель українця.

Викрадення Ігоря Комарова: що відомо

Комаров з Мішаловою на Балі Фото: Соцмережі

Про викрадення на острові Балі Ігоря Комарова та Єрмака Петровського, які є синами кримінальних авторитетів, писав 20 лютого журналіст Віталій Глагола. За даними ЗМІ, Комаров був хлопцем блогерки Єви Мішалової. В мережі поширилося відео, в якому українець звертався до блогерки з проханням не вірити чуткам про його загибель. За словами Віталія Глаголи, Петровському вдалося втекти, а Комаров ніби лишався у викрадачів, вихідців з Чечні, які вимагали 10 мільйонів доларів викупу.

Повідомлення про викрадення українця на Балі в Південній Куті місцева поліція отримала 21 лютого. На той момент правоохоронці не підтвердили, чи пов'язане зникнення Ігоря Комарова з "мафіозними угрупуваннями". Друг зниклого розповів, що інцидент стався близько 22:30 на півдні острова в районі селища Джимбаран, коли Комаров із друзями тренувалися їздити на мотоциклах. На місці лишилися речі жертви.