На Бали нашли расчлененное тело: полиция расследует связь с похищением украинца Комарова

На пляже Бали нашли расчлененное тело на фоне поисков похищенного гражданина Украины. Полиция взяла образец ДНК матери пропавшего и отправила на экспертизу для сравнения с образцами обнаруженных останков.

Об обнаружении тела на пляже во время расследования исчезновения украинца Игоря Комарова пишет местное издание Kumparan. Части человеческого тела были найдены около 10:00 по местному времени 26 февраля на пляже села Кетевель района Сукавати.

По словам представителей полиции, местные жители нашли на пляже голову, правую ногу, левую и правую верхние части груди, бедро и некоторые внутренние органы.

Главный комиссар по связям с общественностью полиции Бали Ария Санди заявил, что сейчас следователи взяли образцы ДНК, чтобы установить личность жертвы. Их сравнят с ДНК родственников всех пропавших без вести на острове. Полиция продолжает искать другие части тела.

"Мы согласовали действия с консулом и должностными лицами из Украины. Там были взяты образцы ДНК у матери. Будет проведен анализ ДНК и отправлен нам. Мы сравним результаты с ДНК из частей тела, найденных вчера", — сказал комиссар.

При этом Ария Санди пока не смог подтвердить, связано ли обнаружение частей тела с похищением гражданина Украины с инициалами И.К., отметили журналисты.

"Мы расследуем все возможные версии, но не можем делать предположения", — пояснил представитель полиции.

Журналисты также отмечают, что в видео с рассказом о похищении гражданин Украины с инициалами И. К. имеет татуировки на груди и руках, а следователи при осмотре обнаружили на руке жертвы татуировку с изображением римской цифры на часах. Комиссар также не подтвердил, принадлежит ли часть тела Комарову.

"Мы должны действительно полагаться на результаты судебно-медицинской экспертизы, раствора и так далее. Мы изучаем этот вопрос", — сказал он.

Судебно-медицинский эксперт, доктор Нола Маргарет Гунаван из больницы общего профиля имени профессора ИГНГ Нгоера заявила, что части тела поступили на экспертизу в состоянии разложения. По оценкам экспертов, жертва умерла более трех дней назад, однако визуальную идентификацию невозможно было провести из-за степени разложения. Также неопределен пол жертвы.

"ДНК не может сказать вам, гражданином какой страны является человек, но она может сказать, кто он. Отсюда мы можем проследить его национальность. Фактически, с антропологического аспекта, мы можем определить близость к монголоидной или негроидной группе, по структуре костей", — пояснила Гунаван.

Почетное консультство Украины на Бали на момент публикации новости не комментировало сообщение о вероятной гибели украинца.

Похищение Игоря Комарова: что известно

О похищении на острове Бали Игоря Комарова и Ермака Петровского, которые являются сыновьями криминальных авторитетов, писал 20 февраля журналист Виталий Глагола. По данным СМИ, Комаров был парнем блогера Евы Мишаловой. В сети распространилось видео, в котором украинец обращался к блогеру с просьбой не верить слухам о его гибели. По словам Виталия Глаголы, Петровскому удалось сбежать, а Комаров будто оставался у похитителей, выходцев из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Сообщение о похищении украинца на Бали в Южном Куте местная полиция получила 21 февраля. На тот момент правоохранители не подтвердили, связано ли исчезновение Игоря Комарова с "мафиозными группировками". Друг пропавшего рассказал, что инцидент произошел около 22:30 на юге острова в районе поселка Джимбаран, когда Комаров с друзьями тренировались ездить на мотоциклах. На месте остались вещи жертвы.