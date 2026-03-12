"Измельченная свинина": бренд оскандалился из-за шутки о фарше с фото заплаканной девушки Комарова (фото)

Украинский бренд мясной продукции неудачно пошутил в соцсетях, использовав сториз блогера Евы Мишаловой, которая оплакивает гибель своего парня Игоря Комарова на Бали.

Мясокомбинат "МК Мясной" опубликовал в Threads шуточный пост о ценах на фарш. В нем использовали коллаж: с одной стороны — фото фарша с ценником, а с другой — скрин сториз Евы Мишаловой, где она плачет и благодарит подписчиков за поддержку. Сторис сопровождалась текстом: "Спасибо за ваши слова. Вернусь, когда будут силы".

В подписи к посту бренд написал: "Когда увидела цены на фарш в "МК Мясной", но уже купила в супермаркете дороже".

Реакции людей

Пользователи соцсетей раскритиковали публикацию, ведь использованное фото было сделано блогером после трагических новостей о ее возлюбленном — украинце Игоре Комарове.

"П*здец, кому это смешно, у вас точно вопросы с головой";

"БОЛЬШОЙ БРЕНД С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ". Это ужас. Хорошо, что хоть удалили!";

"Какой кринж. Это же надо додуматься до такого";

"Не смешно".

Однако были и те, кому такой юмор "зашел". Несмотря на это, бренд удалил сообщение и извинился: "Мы искренне извиняемся перед всеми, кого он мог обидеть. Никакого злого умысла не было — наш SMM просто неудачно подобрал изображение. Мы уже сделали выводы, чтобы подобное больше не повторялось".

Сообщение "МК Мясной" Фото: Threads

Убийство Комарова: что известно

20 февраля стало известно о похищении Игоря Комарова на острове Бали. Журналисты указывают, что Комарова похитили выходцы из Чечни, которые требовали 10 миллионов долларов выкупа.

Впоследствии появились новые детали похищения украинца на Бали. Полиция установила, что мужчина катался на мотоцикле, после чего он исчез, а опрошенные свидетели не видели самого моменут преступления.

Позже 27 февраля полиция сообщила, что обнаружила фрагменты изуродованного тела. Правоохранители взяли образец ДНК матери пропавшего украинца и отправила на экспертизу, а уже 3 марта СМИ сообщили, что было установлено совпадение образцов.Гибель Комарова на Бали

Ранее полиция подтвердила, что части тела, найденные вдоль восточного побережья Бали, принадлежат именно Комарову. ДНК-экспертиза показала совпадение с генетическими образцами его семьи.

После появления этой информации Ева Мишалова публично отреагировала в своем Instagram. Она опубликовала архивное фото с Игорем, на котором они обнимаются, и написала: "Я точно знаю ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю".

5 марта индонезийская полиция подтвердила, что изуродованные человеческие останки, найденные на восточном побережье острова Бали, принадлежат пропавшему гражданину Украины Игорю Комарову.

