Украинка поехала на Бали на две недели и удивила стоимостью отдыха (фото)

Украинка по имени Дана улетела на двухнедельный отдых на остров Бали в Индонезии. Она добиралась туда через Будапешт и Стамбул.

Девушка показала свое путешествие в Instagram, назвав все цены за такой отдых.

Сколько стоит отдых на Бали в 2026 году

"Сколько стоит отдохнуть на Бали две недели в 2026 году?" — начала автор видео.

Дорога из Киева на сам остров заняла около двух дней (в две стороны — 8050 грн).

"Из Киева на поезде мы доехали до Будапешта. Для меня это один из самых удобных вариантов пересечения границы. Мы приехали утром, а вылет у нас был вечером, поэтому мы сняли номер, чтобы немного отдохнуть", — рассказала Дана.

Номер в Будапеште — 2733 грн.

Билеты на самолет — почти 60 тысяч грн.

"Общее время перелета около 15 часов. С пересадкой в Стамбуле — 17. Очень комфортный перелет: вам выдают косметички для гигиены, вас кормят, вы можете посмотреть фильм. Время в пути проходит незаметно", — отметила украинка.

Відео дня

Также стоит сделать визу, которая на Бали необходима.

Украинка на Бали Фото: Instagram

Украинка показала отдых на Бали Фото: Instagram

Остров Бали Фото: Instagram

"Мы делали туристическую на 35 дней. Стоила она 35 евро", — говорит Дана.

Вилла — 130 долларов за ночь (завтраки входят в стоимость).

Также пара решила провести несколько ночей у океана, арендовав другую виллу за 120 долларов за ночь.

Интернет — 800 грн.

Такси (байк) — около 40 грн за поездку.

за поездку. Ужин — 800-2000 грн.

На Бали передвигаются на байках Фото: Instagram

Остров Бали Фото: Instagram

Общая стоимость двух недель на Бали — 145 тысяч гривен.

