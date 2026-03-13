"Бали стало опасным": украинец рассказал о похищении на острове

Украинский предприниматель и блогер Василий Тимошенко заговорил о многочисленных случаях похищения людей на Бали за последние годы.

Интервьюер на фоне ужасных событий не планирует визит на остров в Индонезии. Об этом он рассказал в Instagram.

Василий Тимошенко о похищении на Бали

После резонансного убийства украинца Игоря Комарова на Бали появляется все больше тревожных историй. Тимошенко ответил подписчикам на вопрос, поедет ли он еще зимовать на остров в Индонезии. По словам блогера, последние события сильно изменили его отношение к "райскому" уголку.

"Бали стало опасным местом. Знаю лично о четырех похищениях за последнее время: два россиянина и два украинца", — отметил блогер.

В частности, Тимошенко вспомнил случай годичной давности, когда похитили украинца и отпустили только после того, как получили 214 тысяч долларов.

"А вообще я слышал о 30-40 похищениях на Бали за последние 2 года. А куда еще лететь в Азии? Пхукет? Там тоже были подобные кейсы, как залезли на виллу к итальянцу", — рассказал Василий, добавив, что тогда преступники пытали мужчину и похитили его деньги из криптокошелька.

Василий Тимошенко больше не поедет на Бали Фото: Instagram

Поэтому Тимошенко считает, что поток людей, желающих отдохнуть на Бали, точно уменьшится, а Василий — человек социальный, поэтому ему важно комьюнити.

