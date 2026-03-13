"Балі стало небезпечним": українець розповів про викрадення на острові

Український підприємець і блогер Василь Тимошенко заговорив про численні випадки викрадення людей на Балі за останні роки.

Інтервʼюер на фоні жахливих подій не планує візит на острів в Індонезії. Про це він розповів в Instagram.

Василь Тимошенко про викрадення на Балі

Після резонансного вбивства українця Ігоря Комарова на Балі з’являється все більше тривожних історій. Тимошенко відповів підписникам на запитання, чи поїде він ще зимувати на острів в Індонезії. За словами блогера, останні події сильно змінили його ставлення до "райського" куточка.

"Балі стало небезпечним місцем. Знаю особисто про чотири викрадення за останній час: два росіянина і два українці", — зазначив блогер.

Зокрема, Тимошенко згадав випадок річної давнини, коли викрали українця і відпустили лише після того, як отримали 214 тисяч доларів.

"А взагалі я чув про 30-40 викрадень на Балі за останні 2 роки. А куди ще летіти в Азії? Пхукет? Там теж були подібні кейси, як залізли на віллу до італійця", — розповів Василь, додавши, що тоді злочинці катували чоловіка та викрали його гроші з криптогаманця.

Василь Тимошенко більше не поїде на Балі Фото: Instagram

Тому Тимошенко вважає, що потік людей, охочих відпочити на Балі, точно зменшиться, а Василь — людина соціальна, тому йому важливе комʼюніті.

Раніше Василь Тимошенко заявив, що покидає Балі через погіршення безпекової ситуації.

Український бренд м’ясної продукції невдало пожартував у соцмережах, використавши сториз блогерки Єви Мішалової, яка оплакує загибель свого хлопця Ігоря Комарова на Балі.

Крім того, поліція підтвердила загибель Ігоря Комарова завдяки ДНК.